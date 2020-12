Tech Data è distributore europeo di Glass Enterprise Edition 2 Grazie alla possibilità di distribuire in tutta Europa il dispositivo indossabile di Google, l’azienda offre ai propri partner l’opportunità di sviluppare, con questo device, soluzioni personalizzate per i clienti finali. Pubblicato il 01 dicembre 2020 da Redazione

Tech Data è stata nominata partner autorizzato per la distribuzione di Glass Enterprise Edition 2 in Europa. Grazie a questo accordo, i partner dell’azienda, operanti in questa area, possono realizzare soluzioni con il dispositivo indossabile di Google.

Glass Enterprise Edition 2 è stato progettato per migliorare la produttività e la comunicazione in tempo reale per i professionisti in prima linea e operanti in modo in un’ampia varietà di settori verticali, tra cui la vendita al dettaglio, la produzione industriale, la sanità, i servizi sul campo e logistici. È compatibile con un’ampia gamma di soluzioni software selezionabili in base al caso d’uso. Tech Data può aiutare i partner a costruire soluzioni su misura per le specifiche esigenze di business dei clienti finali, attingendo a un ampio portafoglio software e alla piattaforma Tech Data Software Store per il provisioning, la concessione di licenze e i rinnovi.

“Fin dal 2014 lavoriamo con entusiasmo al fianco di Google per affermare il brand come top player nel nuovo mercato dello smart Ce, e i grandi risultati ottenuti con Chromecast e i voice assistant Google hanno dimostrato la bontà del lavoro fatto”, afferma Fabio Manferdini, Business Unit Manager Mobile & Consumer Electronics Solutions in Tech Data Italia. “È con altrettanto entusiasmo che ci approcciamo ora al mondo business con un prodotto del tutto innovativo, la cui fama lo precede; non abbiamo dubbi che sarà un’avventura stimolante che cambierà il modo di vivere l’augmented reality nel mondo business”.