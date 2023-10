Tecnologie di stampa amiche dell’ambiente e al servizio della sanità Dai Cup degli ospedali ai contesti di emergenza, stampanti e scanner hanno un ruolo importante nei processi di digitalizzazione. Il punto di vista di Epson nei progetti legati al Pnrr. Pubblicato il 31 ottobre 2023 da Valentina Bernocco

Le tecnologie di stampa e acquisizione documentale hanno un ruolo importante in tutti i processi di digitalizzazione, dove spesso è necessario integrare procedure automatizzate e manuali, dati che nascono in forma digitale e altri affidati a supporti cartacei. “Innegabilmente la stampa ha avuto un ruolo importante nel post pandemia. Il lavoro è cambiato: aziende e dipendenti si sono dovuti riorganizzare, dotandosi di strumenti di produttività, tra i quali le stampanti sono un tassello fondamentale”, ha osservato Luca Pandolfi, Corporate & PA Sales Supervisor di Epson, tra i relatori dell’ultima tappa di dell’Esprinet Tour, organizzato lo scorso 5 ottobre a Padova. “Nell’ambito del Pnrr ci collochiamo come un player che può aiutare nei processi di digitalizzazione”, ha proseguito Pandolfi. “Permettiamo di archiviare le vecchie stampe e di realizzare quelle nuove con prodotti estremamente evoluti e a basso impatto ambientale”.

Il settore sanitario non sfugge a queste trasformazioni, anzi: in quest’ambito, dispositivi come le stampanti e gli scanner possono contribuire in modo particolare all’efficienza, a una migliore gestione dei dati dei pazienti e anche ad attività specifiche, come la refertazione.



“Ad oggi con i nostri prodotti abbiamo potuto ottimizzare ed efficientare le attività di stampa e di archiviazione dei documenti nell’ambito del settore sanitario, lavorando anche con grandi strutture ospedaliere, sia pubbliche sia private”, ha raccontato Pandolfi. “Con le nostre soluzioni, per esempio, siamo in grado di gestire il processo di accettazione, che nel caso di pazienti residenti in Italia può essere digitalizzato, mentre per turisti e visitatori impone di acquisire tramite scanner e stampare documenti identificativi cartacei. Ma le nostre soluzioni servono anche per la produzione dei referti su carta e per la loro archiviazione in digitale”.



Luca Pandolfi, Corporate & PA Sales Supervisor di Epson

In questo momento storico, grazie ai fondi del PNRR, il settore sanitario può cogliere l’opportunità di un rinnovamento tecnologico che riguardi anche la stampa e l’acquisizione documentale. Epson fa leva anche sul principio Do No Significant Harm (Dnsh), che è una prerogativa per accedere ai fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility, parte del più ampio piano NextGenerationEU). Questo significa, in parole semplici, che gli interventi realizzati nell’ambito del Pnrr non devono arrecare alcun danno significativo all’ambiente.

“I nostri prodotti rispettano il principio Dnsh”, ha sottolineato Pandolfi. “Epson si avvale di una tecnologia di stampa a freddo che permette di ridurre consumi energetici ed emissioni di CO2 rispetto alle stampanti laser, e questo è molto importante per ridurre l’impatto ambientale. Nel campo sanitario intendiamo come ambiente a cui non bisogna arrecare danno anche il contesto ospedaliero, gli spazi in cui si trovano pazienti e persone spesso in condizioni di fragilità. Pensiamo inoltre ai contesti delicati o di emergenza, dove i nostri prodotti si calano perfettamente grazie alle loro caratteristiche di basso impatto ambientale. In sostanza possiamo lavorare in tutti gli ambiti e i processi della sanità, nei quali il rispetto del principio del Dnsh è, e si è dimostrato, una leva importante per far scegliere Epson”.