Thales si espande in Oceania con l’acquisizione di Tesserent Tessarent, azienda di consulenza informatica per difesa e governo, attiva in Australia e Nuova Zelanda, sarà acquisita per circa 107 milioni di euro. Pubblicato il 05 luglio 2023 da Redazione

Thales, azienda specializzata in soluzioni e servizi di cybersicurezza, ha annunciato la sua prossima acquisizione, che la porta lontano: comprerà Tessarent, società di consulenza e sicurezza informatica australiana, attiva su mercato locale e in Nuova Zelanda. Si tratta, anzi, di una delle principali società di sicurezza e consulenza informatica di questa regione geografica.

Rivolgendosi in particolare a organizzazioni medie e grandi e a clienti del settore difesa e Pubblica Amministrazione, Tessarent opera attraverso nove sedi e circa 500 dipendenti e ha sviluppato nel 2022 un fatturato di 185 milioni di dollari australiani (circa 110 milioni di euro). Il giro d’affari di Thales è invece quasi dieci volte tanto, circa 1,5 miliardi di euro, e consente agevolmente al compratore di realizzare questa acquisizione del valore di circa circa 107 milioni di euro (o 176 milioni di dollari australiani, come definito nell’accordo di accordo di acquisto vincolante appena siglato).

L’acquisizione, caldeggiata dall’intero board di Tesserent, è ancora soggetta all’approvazione degli azionisti della società australiana, nonché alle normative locali. Salvo intoppi, l’operazione sarà completata entro la fine dell’anno.

L’accordo permette a Thales di accelerare la propria “roadmap di sviluppo nel settore della cybersecurity”, fa sapere l’ufficio stampa, nonché di espandere la propria presenza in Australia e Nuova Zelanda. In seguito all’acquisizione l’attività di Tesserent sarà portata avanti con lo stesso brand e ma con un logo che riporterà lo slogan “Cyber Solutions by Thales”.

“Con l'acquisizione di Tesserent e del suo team altamente qualificato di esperti informatici, e in combinazione con i nostri esperti di ingegneria di sistema, Thales Australia nominerà un responsabile australiano o neozelandese per proteggere al meglio il Paese e la sua infrastruttura nazionale dalle minacce informatiche”, ha comunitato il Ceo di Thales Australia, Jeff Connolly. “Il team di Tesserent avrà accesso alle competenze globali e alle risorse di Thales al fine di fornire alle aziende locali australiane e neozelandesi un'offerta di sicurezza informatica sofisticata e ampia in un mercato attualmente frammentato. Dopo l'acquisizione nel 2022 di S21sec, Excellium e OneWelcome in Europa, continuiamo ad accelerare la nostra strategia globale di crescita nel settore della cybersecurity e a consolidare la nostra leadership nel settore, sia per le infrastrutture critiche che per le multinazionali".