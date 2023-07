Thales si espande nell’application security comprando Imperva Nuova acquisizione da 3,6 miliardi annunciata e attesa nel 2024. Thales potrà allargarsi nell’ambito della sicurezza delle applicazioni. Pubblicato il 26 luglio 2023 da Redazione

Thales si allarga ancora nel campo della cybersicurezza con l’acquisizione di Imperva. Dopo il recente annuncio della firma di un accordo per acquisire Tesserent, società di consulenza e sicurezza informatica australiana, ora arriva la notizia di un altro accordo siglato in questo caso con Thoma Bravo, il fondo che controlla Imperva.



Quest’ultima è una società di cybersicurezza da 1.400 dipendenti, con quartier generale a San Mateo, in California, e filiali distribuite fra Stati Uniti, Europa, Africa e Asia (una piccola presenza esiste anche in Italia). L’offerta copre un ampio spettro di prodotti e servizi, dalla visibilità e protezione delle applicazioni alla difesa dei dati, passando per il blocco degli attacchi DDoS. Nel 2022 Imperva ha ottenuto più di mezzo miliardo di dollari di ricavi.

Thales rileverà da Thoma Bravo il 100% di Imperva al costo di 3,6 miliardi di dollari, e con questo investimento potrà entrare nel mercato della sicurezza delle applicazioni (application security) e allargare in modo significativo la propria clientela. La società stima di poter elevare fino a 2,4 miliardi di dollari il proprio giro d’affari annuo legato alla cybersicurezza. Ancora soggetto alle verifiche antitrust di rito, il completamento dell’operazione è atteso per i primi mesi del 2024.

Il nuovo portafoglio sarà articolato in tre principali settori, ovvero l'identità (competenza esclusiva di Thales), la sicurezza delle applicazioni (dove sarà sfruttato il portafoglio di Imperva) e quella dei dati, che beneficerà dell'unione delle competenze delle due aziende. L'azienda francese, inoltre, ha annunciato che a partire dal 1° gennaio 2024, tutte le sue attività cyber civili, dove sono incluse le componenti di Identità e sicurezza digitale e di difesa & sicurezza, verranno unificate sotto l'ombrello Dis. Questo riassetto interno avrà come obiettivo l'incremento del fatturato complessivo a 5,5 miliardi di euro entro il 2027.

“L’acquisizione di Imperva segna un grande traguardo nella strategia di cybersicurezza di Thales”, ha dichiarato Patrice Caine, presidente e Ceo dell’azienda. “Con questa acquisizione cogliamo un’opportunità unica per accelerare le nostre capacità di cybersicurezza e facciamo un passo importante verso la nostra ambizione di creare un player di sicurezza globale, integrato e di prim’ordine, con un’offerta completa di prodotti e servizi”.