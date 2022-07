ThinkCentre neo 50a, l’all-in-one “intelligente” di Lenovo Il nuovo sistema desktop da 24 pollici include tecnologie di intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni e l’esperienza d’uso. Pubblicato il 22 luglio 2022 da Redazione

Lenovo ha presentato ThinkCentre neo 50a 24, un nuovo sistema desktop all-in-one da 24 pollici (23,8, per la precisione) che può davvero vantare di essere “intelligente”: utilizza, infatti, diverse tecnologie di Artificial Intelligence per migliorare sia le prestazioni sia l’efficienza energetica sia l’esperienza d’uso. Si tratta dell’ultimo nato all’interno della gamma ThinkCentre neo, composta da modelli destinati a un utilizzo professionale.



"Le aziende hanno bisogno di PC più smart, collaborativi e sicuri per far fronte alle esigenze quotidiane dei nuovi luoghi di lavoro", ha commentato Sanjeev Menon, vicepresidente e general manager Worldwide Desktop Business di Lenovo. "ThinkCentre neo 50a 24 aprirà la strada verso la fruizione di spazi più flessibili e fluidi, semplificando l’adozione di nuovi modi di lavorare, aumentando l’efficienza e creando opportunità per le aziende di tutto il mondo".



All’interno di questo Pc lavorano processori Intel Core serie H di 12esima generazione e schede grafiche Intel Arc A370M, in associazione a una capacità di storage che arriva fino a 2 TB (a seconda delle configurazioni) e memoria DDR5 fino a 16 GB. Lo schermo da 23,8 pollici viene definito da Lenovo come “immersivo” in virtù del formato 16:9, dell’ampio angolo di visione, della rapporto screen-to-body pari all’88,6% e delle cornici ridotte al minimo (4 millimetri). Alcune configurazioni prevedono lo schermo touch. Il sistema operativo a bordo è Windows 11 e il firmware è conforme agli standard Trusted Platform Module, garantendo dunque protezione dagli attacchi diretti al livello del Bios.



Grazie all’ultima versione del sistema Intelligent Cooling Engine (ICE 5.0), il sistema risulta particolarmente silenzioso. Le caratteristiche più distintive sono, però, altre: questo all-in-one incorpora diverse tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, tra cui il rilevamento della presenza umana (per lo stand-by e la riattivazione automatici), l’attenuazione della luminosità dello schermo adattiva, la cancellazione del rumore, il supporto ai comandi vocali di Alexa e la funzione AI Meeting Manager. Il Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 è disponibile a partire dal mese di agosto, con prezzi variabili dai 799 euro più Iva in su, a seconda della configurazione.