Toscana Digital Summit, l’innovazione regionale che fa da esempio L’evento in streaming di The Innovation Group, in programma il 13 luglio, racconterà le innovazioni regionali in ambito 5G, sanità digitale, infrastrutture, trasporti, cybersicurezza, smart city e turismo. Pubblicato il 07 luglio 2021 da Redazione

La Toscana è uno tra i gioielli italiani più preziosi per l’economia del turismo e delle belle arti, ma non solo. Al “Toscana Digital Summit" organizzato da The Innovation Group, un’intera giornata di dibattito in diretta streaming, si discuterà di quanto questo territorio sia anche proiettato verso la trasformazione tecnologica, quel viaggio che - soprattutto dopo la pandemia - tutto il Paese si sta impegnando a percorrere. Al Summit, in programma martedì 13 luglio dalle 9 alle 18, si parlerà infatti (tramite sei sessioni plenarie) di digital transformation e sviluppo dell’economia regionale; di sanità digitale ed emergenza covid-19; di mobilità sostenibile, infrastrutture e trasporto pubblico locale; di sicurezza informatica e privacy; di smart city e turismo; e infine dell’ecosistema 5G.

L’evento rientra nel ciclo di appuntamenti del “Digital Italy Program 2021“ ed è organizzato in collaborazione in collaborazione con Governo, Regione Toscana, Comuni, Camere di Commercio, imprese, associazioni datoriali, università, centri di ricerca, istituti finanziari, fondazioni ed enti pubblici. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato l’assessore alle Infrastrutture digitali della Regione Toscana Stefano Ciuoffo, il direttore della Direzione Sistemi informativi, Infrastrutture tecnologiche e Innovazione della Regione Gianluca Vannuccini, l’head of Institutional Affairs di TIM Giulio Di Giacomo e, in rappresentanza di The Innovation Group, il presidente Roberto Masiero e il responsabile Pubblica Amministrazione centrale e locale Alberico Vicinanza.

L’obiettivo del summit (qui l’agenda e l’elenco dei relatori attesi) è quello di delineare le principali iniziative in corso in Toscana e nei sistemi territoriali per lo sviluppo delle infrastrutture digitali, a favore sia della crescita delle imprese sia del miglioramento della qualità di vita e dei servizi ai cittadini. Inoltre la manifestazione punta a individuare e promuovere le best practice di sviluppo e di innovazione regionale, così che siano meglio conosciute e che si possano creare sinergie. Terzo obiettivo, non meno importante, è dare una testimonianza di innovazioni possibili, che forniscano linee guida per la crescita dell’intero Paese.

"Il Toscana Digital Summit sarà un importante momento di confronto e condivisione”, ha spiegato l'Assessore alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo, “per aiutarci nello sforzo di riscrivere le modalità con cui la pubblica amministrazione si rapporta ai cittadini e alle imprese e accelerare la transizione digitale, che è un elemento essenziale per lo sviluppo. La Toscana è impegnata fortemente in questa direzione e per questo credo sia importante far conoscere a tutti i risultati raggiunti e indicare la strada da seguire per il futuro".

"Il Toscana Digital Summit ci porterà nelle principali realtà innovative della Toscana per toccare con mano l'evoluzione della Pubblica amministrazione e dei sistemi territoriali in tutti i settori: sanità, infrastrutture, turismo, cybersecurity, privacy”, ha dichiarato Roberto Masiero, presidente di The Innovation Group.

"Bisogna saper cogliere le trasformazioni che arrivano dai territori”, ha detto Giulio Di Giacomo, head of Institutional Affairs di Tim. “Serve per questo un confronto multilivello cui siamo contenti di partecipare".

"I digital summit regionali, di cui la Toscana costituisce la settima tappa”, ha rimarcato Alberico Vicinanza, responsabile PA centrale e locale di The Innovation Group, “attivano un confronto operativo tra i principali attori dell'ecosistema digitale: Governo, Regioni, Comuni, Camere di Commercio, imprese, università, Asl, centri di ricerca, associazioni datoriali, istituti finanziari, fondazioni ed enti pubblici". L