Tra Arrow Electronics e NetApp è stato rinnovato l’accordo di distribuzione La partnership tra le due aziende consente anche ai rivenditori del nostro Paese, comne già è nel resto dell’area EMEA, di beneficiare di tutta una serie di servizi a supporto dell’offerta di cloud storage del vendor Pubblicato il 25 febbraio 2021 da Redazione

Riprende la distribuzione in Italia dell’offerta di cloud storage di NetApp grazie al rinnovo dell’accordo di distribuzione siglato tra il vendor e Arrow Electronics.

Secondo i termini della partnership, il distributore a valore sarà in grado di supportare con tutta una serie di servizi di supporto il business dei rivenditori e dei system integrator italiani impegnati nella vendita delle soluzioni di cloud storage e per il data fabric del vendor.

Soluzioni che vanno dall’edge software al core flash-enabled fino al cloud, attraverso le quali NetApp riduce la complessità della gestione di ambienti dati eterogenei, compresi i maggiori ambienti di public cloud.

«Le principali organizzazioni a livello mondiale si affidano da anni al software, ai sistemi e ai servizi di NetApp per gestire e archiviare i propri dati in totale sicurezza – evidenzia Michele Puccio, Country Manager per Arrow Enterprise Computing Solutions in Italia – e siamo certi che i nostri partner saranno ben lieti di poter offrire la stessa stabilità alle infrastrutture IT delle aziende italiane, crescendo anche in termini di risultati economici. Riteniamo che questo accordo contribuirà a sviluppare reali opportunità di business ai nostri rivenditori, che da sempre apprezzano gli elementi portanti delle nostre strategie, basati su proattività, innovazione, relationship e alto valore aggiunto».