Tra public e on prem, il cloud di Microsoft abilita l’app modernization Azure Stack, Azure Arc e Azure App Service le soluzioni che Microsoft esalta per la modernizzazione delle applicazioni e per portare il cloud nell’edge. Pubblicato il 14 luglio 2023 da Loris Frezzato

Con il recente annuncio dell’apertura del data center nell’area milanese, le infrastrutture cloud di Microsoft hanno raggiunto anche l’Italia, primo passo per un cloud che risieda entro i confini nazionali e al servizio del Polo Strategico Nazionale. Un traguardo che è figlio di almeno 15 anni di ricerca e sviluppo da parte della casa di Redmond per la realizzazione di una tecnologia cloud, la stessa, indipendentemente che sia all’interno dei data center pubblici o, oggi a costi particolarmente accessibili, tra le mura delle aziende. Sistemi cloud che, quindi, sono a disposizione sia su Azure, sia on premise, il che consente alle aziende di considerare con maggiore attenzione se, che cosa e come trasportare in cloud.



“La migrazione in cloud delle applicazioni è un tema particolarmente critico per le aziende, che fino a oggi ha frenato molti dei loro progetti di ammodernamento digitale”, ha commentato il direttore del Cloud & Enterprise Business Group di Microsoft, Roberto Filipelli, intervenuto all’evento di Esprinet dedicato alle opportunità per il canale sollevate dal Pnrr. “Oggi, con la possibilità di avere tecnologia in cloud ovunque, sia su Azure, sia nella propria azienda, i nostri partner di canale possono intraprendere piani formativi per passare da una competenza strettamente legata all’infrastruttura, al server, oppure di entrare all’interno del mondo applicativo”.



Un ambito, quello applicativo, che si sta spostando molto velocemente verso l’innovazione, e lo sta facendo nella direzione dello sviluppo all’interno di container. Molte aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni, stanno affrontando lo sviluppo di applicativi con queste premesse; ma anche altre, agevolate dal poter avere le stesse tecnologie cloud in casa o nel public, possono pensare a una strategia di ammodernamento applicativo libera da restrizioni, potendo sviluppare una sola volta e, successivamente, far girare le applicazioni ovunque. E con ovunque si intende vicino ai macchinari sanitari degli ospedali, ai torni delle fabbriche, insomma in ogni situazione dove si richiede che l’applicazione sia affiancata da un supporto infrastrutturale che sia ad essa il più vicino possibile.



“In passato molti partner ci hanno segnalato quanto lo sviluppo in container sia difficile da approcciare mentre, al contrario, sono più comuni le competenze per sviluppare in Java o in .NET. Microsoft oggi dispone di soluzioni che consentono di calare questo software, già sviluppato su altri ambienti, all’interno dei container e di farlo girare su tecnologie cloud”, riprende Filipelli, che dà un nome alle due tecnologie innovative che rendono possibile tutto ciò: “Azure Stack e Azure Arc sono le tecnologie che consentono di avere i sistemi cloud on premise, mentre Azure App Service è quella che consente di calare il codice già sviluppato all’interno di sistemi moderni”.

Roberto Filipelli, direttore del Cloud & Enterprise Business Group di Microsoft





Tecnologie innovative tra le centinaia che si trovano all’interno dei sistemi che Microsoft mette a disposizione dei propri partner, sulle quali basa il proprio rapporto di fiducia e di collaborazione con il canale, con iniziative di agevolazione del business e di supporto. Anche per i clienti. A chi installa Azure Stack all’interno dei propri server, dove risiedono Sequel Server o Windows Server, il vendor assicura tre anni di supporto esteso gratuito.



Come noto, il programma Extended Security Update (Esu) consente di ottenere patch di sicurezza importanti per i prodotti Microsoft legacy che superano la fine del supporto. Azure Stack HCI consente di ottenere tali benefici per importanti prodotti come Windows Server e SQL Server.