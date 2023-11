Trend Micro rinnova il programma partner con un focus sui servizi Il Trend Partner Program include nuovi strumenti di vendita, benefit, corsi di formazione, certificazioni e funzionalità di AI generativa per il personale dei Soc. Pubblicato il 09 novembre 2023 da Redazione

Trend Micro lancia un nuovo programma per i partner di canale, con l’obiettivo di aiutarli a proporre ai loro clienti non solo tecnologie ma anche servizi di sicurezza gestiti, valutazione del rischio, protezione delle identità e altro ancora. Al centro di tutto resta la piattaforma Trend Vision One, sulla quale i partner possono costruire servizi tecnici e di consulenza rivolti alle piccole, medie e grandi aziende.

Il Trend Partner Program fa diverse promesse. Innanzitutto, permette di aumentare i profitti grazie a benefit definiti, partecipazione ai deal, attività di co-selling, offerte su marketplace privati e riconoscimenti per i partner che offrono servizi e consulenza. Non mancano strumenti di lead generation e workshop dedicati ai clienti, fra cui valutazioni congiunte dei rischi, seminari di cloud security per Aws e Azure, demo online, campagne di incentive e strumenti di co-sell e co-brand.

Inoltre il programma aiuta i partner a espandere le proprie competenze e a ottenere certificazioni di servizio e tecniche nella cloud security, nei servizi professionali, nei servizi di sicurezza gestiti, Soc, risposta agli incidenti e altro ancora.

Il programma consente anche al personale dei Security Operations Center di sfruttare le capacità di intelligenza artificiale generativa di Trend Vision One per accelerare i workflow quotidiani, migliorare le prestazioni e la produttività. Ulteriori strumenti inclusi nel programma sono il partner locator, il portale dedicato, l’applicazione mobile, i cruscotti per i lead e i marketplace cloud. Per quanto riguarda la formazione, vengono proposte esperienze di apprendimento “ibride” (chiamate Trend Campus) suddivise in tre moduli progressivi e momenti di approfondimento “uno a uno”, rivolti a diversi partner in base alle competenze.

“I nostri partner sono una componente indispensabile della nostra straordinaria storia trentennale e della nostra evoluzione”, ha dichiarato Eva Chen, Ceo di Trend Micro. “Siamo focalizzati sui risultati e ci allineiamo con i partner dal punto di vista strategico, con l’obiettivo di proteggere il mondo digitale. Stiamo inaugurando una nuova era per il canale grazie a un programma che ridefinisce i modelli di partnership. Sono orgogliosa, quindi, di annunciare la nostra missione comune volta a valorizzare i partner come compagni e guide cyber resilienti per supportare i clienti in tutto il ciclo di vita della security”.

I partner di Trend Micro possono offrire ai loro clienti servizi di sicurezza gestiti, servizi gestiti, Soc as-a-Service, Xdr (Extended Detection and Response) e inoltre servizi di assessment i vario tipo (Cyber Risk, External Attack Surface, Cloud Posture e Azure AD). Attualmente più di 800 partner hanno già utilizzato i servizi di Cyber Risk Assessment basati su Trend Micro per aiutare più di 1.400 clienti, e nuovi servizi saranno presentati a breve.



Il nuovo Trend Partner Program è rivolto a un ecosistema di oltre 147.000 partner profilati, la metà dei quali lo scorso anno ha partecipato a diversi corsi di cybersecurity. Nel 2022 la registrazione di deal è cresciuta del 42% per i partner Aws Cppo (Channel Partner Private Offer) e del 46% per chi offre servizi gestiti basati sull’Xdr di Trend Micro.

(In apertura, foto tratta da Freepik)