Tsmc aprirà in Arizona investendo 3,5 miliardi di dollari Il colosso taiwanese dei chip continua la sua strategia di espansione negli Usa. Dopo l’annuncio della realizzazione di un sito produttivo in Arizona, sempre nello stesso stato americano aprirà una subsidiary interamente di sua proprietà. Pubblicato il 11 novembre 2020 da Redazione

Il consiglio di amministrazione di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) ha approvato la creazione di una filiale statunitense con un capitale di 3,5 miliardi di dollari. Il colosso taiwanese dei chip continua quindi nella sua strategia volta a incrementare la sua presenza negli Usa.

La filiale, che sarà interamente di proprietà di Tsmc, avrà sede in Arizona, lo stesso stato in cui la società prevede di iniziare, l’anno prossimo, la costruzione di una fabbrica di chip da 5 nanometri con un investimento da 12 miliardi di dollari. Tsmc ha anche uno stabilimento produttivo in Washington e centri di progettazione in Texas e California.

La realizzazione del sito produttivo in Arizona è stata annunciata lo scorso maggio, in un momento in cui le autorità statunitensi stavano spingendo per una maggiore produzione interna di chip in modo da ridurre la “dipendenza” dalla Cina. Tsmc prevede di iniziare la produzione tra la fine del 2023 e l’inizio 2024. Nell'annunciare la creazione del nuovo impianto industriale, la società ha commentato: "Questo progetto è di importanza strategica e fondamentale per un ecosistema di semiconduttori statunitense dinamico e competitivo, che consente alle principali aziende americane di fabbricare negli Stati Uniti i propri chip avanzati".

Il gigante dei chip è fornitore di diverse aziende, tra cui Apple e Qualcomm, e in precedenza anche Huawei. A causa delle restrizioni imposte dal governo americano ha dovuto sospendere e non è chiaro se in futuro potrà ancora annoverare il produttore cinese tra i suoi clienti.