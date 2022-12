Un’esperienza digitalizzata per le aftersales del calcestruzzo Cifa, storica azienda italiana del settore costruzioni, ha adottato la piattaforma di Digital Experience di Liferay per la gestione delle attività post-vendita. Pubblicato il 15 dicembre 2022 da Redazione

Anche il mondo dei materiali da costruzione è sempre più digitale. Ne è esempio Cifa, storica realtà italiana, oggi multinazionale, che progetta e realizza macchine e soluzioni per la produzione, il trasporto e la posa del calcestruzzo. Fondata nel 1928, negli anni è stata protagonista di importanti innovazioni (nel 1974 ha inventato la betonpompa, nel 2010 ha brevettato il primo braccio realizzato in fibra di carbonio e nel 2013 la prima autobetoniera ibrida per la posa delle fondamenta) e oggi conta sedi produttive e filiali in Italia, Germania, Francia, Cina, Messico, Dubai e Stati Uniti.

Recentemente l’azienda ha sentito la necessità di rinnovare la gestione delle attività di post-vendita, dall’acquisto e fornitura di un pezzo di ricambio, alla revisione, riparazione e manutenzione, fino alla gestione delle garanzie e dei reclami. Cifa aveva bisogno, inoltre, di integrare i diversi sistemi informatici già presenti per correlare i dati e ottenere una visione d’insieme. È nato, quindi, un progetto teso a creare un nuovo portale aftersales, a supporto di due dipartimenti, uno dedicato alle parti di ricambio e il secondo all’assistenza.

Due obiettivi specifici del progetto riguardavano i concessionari e i clienti. Cifa voleva permettere ai concessionari di accedere a tutta la documentazione tecnica, alle foto e video dei macchinari e dei relativi componenti. Inoltre desiderava migliorare la soddisfazione dei clienti velocizzando i tempi di risoluzione dei problemi.

La piattaforma software ideale avrebbe dovuto essere flessibile, capace di adattarsi alle specifiche esigenze dell’azienda e utilizzabile per creare esperienze digitali personalizzate e integrate: da qui la scelta di Liferay. La sua Digital Experience Platform è stata adottata da Cifa con il supporto del proprio partner tecnologico, Icm.S, e di Smc, che è invece un platinum partner di Liferay.

Dunque è stato realizzato un portale post-vendita ad hoc, Cifa Connect, interamente basato su tecnologia Liferay. I dealer possono accedervi per ogni esigenza legata alle attività post-vendita, come l’acquisto dei ricambi (con promozioni sempre aggiornate), la consultazione del catalogo dei pezzi o della documentazione tecnica, la visione di video dimostrativi, la gestione dei reclami e dei contratti di garanzia.



“La vicinanza al cliente per poterlo supportare in ogni ambito è per noi di Cifa sempre più centrale all’interno della nostra mission”, ha dichiarato Andrea Paccagnella, direttore aftersales dell’azienda. “Per questo è nato, dopo una lunga fase di analisi e progettazione, Cifa Connect: il nuovo portale che connette tutti i concessionari CIFA con il mondo della post-vendita. Di quali ricambi si ha bisogno? È stato fatto un intervento sulla macchina del cliente? Con Cifa Connect si ha tutto sotto controllo... basta un click. Ci serviva un partner che fosse flessibile e si adattasse ai nostri processi interni, ma allo stesso tempo fosse in grado di integrare altri moduli in futuro e di supportarci nella digitalizzazione di nuove procedure, in Liferay abbiamo trovato tutto questo”.



Attraverso Liferay, Cifa ha migliorato la comunicazione e la collaborazione e ha velocizzato la gestione delle richieste dei concessionari e dei clienti, grazie a uno spazio digitale unico e integrato. “Le aziende sono sempre più consce del valore che ricoprono le attività aftersales nella soddisfazione del cliente così come nell’incremento della redditività aziendale”, ha commentato Marco Leo, vicepresidente Product & Technology Innovation di Liferay. “Fornire servizi a valore aggiunto puntando sul digitale, è certamente una mossa vincente e l’occasione per instaurare relazioni durature con i propri partner e clienti. E il progetto sviluppato per e insieme a Cifa va proprio in questa direzione, ovvero rendere il post-vendita un’attività altamente strategica, fondamentale per fidelizzare il cliente, massimizzare il business e differenziarsi dalla concorrenza”.