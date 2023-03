Una nuova intranet fa “viaggiare” Autostrade per l’Italia Il portale realizzato con Liferay e Noema STI aiutano i dipendenti a collaborare, condividere contenuti e trovare informazioni. Pubblicato il 01 marzo 2023 da Redazione

Oltre a permettere a decine di milioni di persone di spostarsi sulle quattro ruote ogni giorno in 15 regioni dello Stivale, Autostrade per l’Italia deve far viaggiare un’altra cosa: i dati. La società (tremila chilometri di rete gestita e circa 8.500 dipendenti) lo scorso novembre ha attivato un nuovo portale intranet per consentire ai propri collaboratori di trovare informazioni, creare e condividere contenuti e comunicare in modo più semplice.

La tecnologia alla base del progetto è quella di Liferay, società che propone una piattaforma di digital experience basata su cloud, con funzionalità di portale, gestione contenuti ed e-commerce. Autostrade per l’Italia si è rivolta a Noema STI, un system integrator di Pavia, specializzato in ingegneria del software e partner certificato di Liferay.

Al progetto ha anche collaborato la software house milanese Piksel. Il nuovo portale è stato realizzato utilizzando la più recente versione della piattaforma di Liferay, ovvero DXP 7.4. Con la collaborazione della software house milanese Piksel e usando come modello un concept di Industree, Noema STI ha realizzato il telaio del portale intranet e vi ha implementato tutti i flussi applicativi del cliente.

Il risultato è un portale caratterizzato da un’interfaccia moderna e di semplice utilizzo, grazie al quale i dipendenti di Autostrade per l’Italia possono restare aggiornati su tutto ciò che accade in azienda (notizie, informazioni, note di servizio), fruire o produrre contenuti e collaborare con i colleghi di tutte le aziende del gruppo, ovvero la capofila, le quattro concessionarie (Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Raccordo Autostradale Valle d'Aosta, Tangenziale di Napoli e Società Autostrada Tirrenica) e le otto società di servizi accessori al core business. Il progetto, dunque, ha anche permesso di migliorare lo scambio di informazioni tra le diverse società del gruppo, che adesso interagiscono con un’unica piattaforma.

“Siamo orgogliosi di aver sviluppato, insieme al nostro partner Noema STI, il nuovo portale di Autostrade per l’Italia, azienda che si posiziona ai primi posti in Europa tra i concessionari di costruzione e gestione di autostrade a pedaggio”, ha commentato Matteo Mangiacavalli, senior account executive di Liferay. “In un'unica piattaforma i dipendenti di Autostrade per l’Italia potranno trovare tutte le comunicazioni, le risorse e gli strumenti di cui hanno bisogno per sentirsi connessi tra loro e più produttivi”. Autostrade per l’Italia utilizza la tecnologia di Liferay anche per il proprio sito internet istituzionale e ha recentemente effettuato il passaggio da Liferay 6 CE alla più aggiornata versione 7.4 DXP.