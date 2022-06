Unified Communications & Collaboration, Mitel si rafforza in Italia La filiale italiana della multinazionale si è confermata tra i primi tre vendor di tecnologie di comunicazione unificata, sia nel segmento Pmi sia in quello delle grandi imprese. Pubblicato il 09 giugno 2022 da Redazione

Dopo il boom del 2020, l’anno scorso il mercato delle Unified Communications and Collaboration (Ucc) ha comprensibilmente rallentato, dato che buona parte della domanda di nuove soluzioni per le comunicazioni e la collaborazione a distanza era stata soddisfatta. Ma si tratta di un mercato che continuerà a crescere, alimentato dal modello del lavoro ibrido e dai processi di digitalizzazione e trasformazione delle aziende. Secondo le previsioni di Gartner, da qui al 2026 la spesa globale per le Unified Communications crescerà del 3,7%, fino a raggiungere un valore annuo di 53,5 miliardi di dollari.

C’è comunque anche chi nel 2021 è andato in controtendenza rispetto al calo del mercato: Mitel Italia, filiale nostrana della multinazionale canadese specializzata in sistemi per la fonia aziendale (soprattutto Voice-over-IP), ha guadagnato il 2% di market share nel segmento delle aziende con oltre cento utenti. In questo segmento la sua quota attuale è del 19%, e la posiziona tra i primi tre vendor in Italia. Inoltre Mitel Italia ha consolidato il proprio business tra le piccole e medie imprese, mantenendosi nella rosa dei tre primi operatori anche in quest’ambito. A detta dell’azienda, questi risultati sono il merito di una triplice strategia: la proposta di prodotti allineati alle esigenze dei clienti italiani, gli investimenti di R&D su soluzioni di Ucc moderne e una rete di partner con cui opera “in perfetta simbiosi”.



“L’Italia è il quarto più grande mercato europeo per i sistemi di comunicazione on-premise e al riguardo Mitel ha maturato una lunga esperienza e ha investito molto nelle innovazioni dei prodotti Uc”, ha dichiarato Danilo Piatti, amministratore delegato di Mitel Italia “Il graduale passaggio al VoIP è ancora accompagnato da una domanda significativa dei sistemi tradizionali, in particolare nel segmento della Pubblica Amministrazione. In Mitel sappiamo che un’unica soluzione non può andar bene per tutti quando si tratta di soddisfare le esigenze di comunicazione aziendale delle diverse organizzazioni. Per questo offriamo un portafoglio di soluzioni in grado di adattarsi a clienti sia pubblici sia privati, indipendentemente dalle loro dimensioni e ovunque si trovino nel loro percorso di trasformazione digitale. Ed insieme a una rete crescente di partner esperti, Mitel è stata in grado di avere successo e guadagnare quote di mercato in Italia nell'ultimo anno e sta proseguendo con questa tendenza”.

Danilo Piatti, AD di Mitel Italia

Le aziende clienti possono scegliere se adottare soluzioni in cloud privato, ibrido oppure on-premise, e se acquistare secondo un modello Capex o tramite sottoscrizione. Le soluzioni possono essere personalizzate per il contesto d’uso, e qui entra in gioco il ruolo del canale. “Negli ultimi due anni la rete di partner di Mitel Italia è triplicata”, ha illustrato Piatti, “e a oggi sono oltre cento le aziende che collaborano con noi. Abbiamo potenziato molto la copertura del segmento Smb consolidato alleanze strategiche per il mercato enterprise e per la Pubblica Amministrazione, quest’ultima storicamente nostro principale mercato di sbocco in Italia”.

Secondo la società di consulenza Mza, l’anno scorso in Europa occidentale sono state vendute 9,3 milioni di licenze di controllo delle chiamate, numero in crescita del 2% rispetto al 2020. Il 60% delle licenze vendute nel 2021 era associato al segmento dei sistemi composti da oltre cento linee. “In questo mercato complesso e variegato, dominato da pochi grandi fornitori e una miriade di piccoli marchi, Mitel occupa una posizione di leadership essendo tra le prime quattro società Ucc in tutti i Paesi dell'Europa occidentale”, ha sottolineato Peter Hale, principal analyst di Mza.