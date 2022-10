Var Group stimola l’anima digitale delle aziende italiane L’evento Digital Soul di Var Group come occasione per stimolare il connubio tra digitale e business. Insieme possono cambiare il Paese. Ma solo se si reimpostano i modelli di business Pubblicato il 31 ottobre 2022 da Loris Frezzato

Digital Soul”. Perchè incontrarsi di persona quando nel business ormai si può gestire tutto attraverso la digitalizzazione? Perchè le persone hanno voglia di incontrarsi! Anche, o soprattutto, se ormai hanno sviluppato in questi anni una vera e propria anima digitale che governa le proprie giornate e il proprio lavoro. Chi avesse dei dubbi, avrebbe dovuto passare solo qualche giorno fa dal Palacongressi di Riccione, sede eletta da Var Group per incontrare ben 1.400 tra clienti, aziende del network e vendor al proprio convegno annuale di due giornate, per 3 anni costretto a versioni limitate o allo streaming online e oggi, finalmente, pienamente tornato in presenza con il titolo, appunto, “”.

“Solo 1.400 purtroppo – ha ironizzato, esordendo dal palco, Francesca Moriani, CEO di Var Group -, perché questa è la capienza massima del Palacongressi, ma ce ne sarebbero voluti essere molti di più ancora. Tante persone, di cui le aziende sono fatte. Persone che utilizzano quotidianamente strumenti digitali per gran parte delle proprie attività, private e lavorative, e che possono contribuire a trasformare l’anima stessa delle aziende in cui lavorano. Aziende con una Digital Soul, le quali però devono saper rivedere i propri processi”.

Francesca Moriani, CEO di Var Group, sul palco dell'evento "Digital Soul"

Ed è proprio questo lo spirito che ha animato la due-giorni di Var Group: invitare le aziende a rompere gli schemi e a pensare a come reimpostare i processi di business attraverso le piattaforme digitali.

Tecnologie strumenti abilitanti. Sul palco di Var Group si parla di business

Tanti i temi da mettere sul piatto che concorrono al raggiungimento degli obiettivi, a cominciare dalle tecnologie, certamente, anche se non è di tecnologia che hanno parlato chi, tra clienti e vendor, si è susseguito sul palco.

Esempi concreti di come la tecnologia, o una sua interpretazione, abbia potuto migliorare l’efficienza di business di tante imprese, anche molto famose, iniziative di vendor che stanno portando a un’accelerazione dei quell’acculturamento digitale che tanto serve al Paese per potere affrontare un futuro sempre più competitivo, e nuovi schemi proposti per valorizzare il rapporto partner-vendor a pieno beneficio del cliente e del Paese tutto.

Questo si è visto sul palco di Riccione, con un fitto programma di interventi che si sono alternati a momenti di networking nella Experience Valley, l’area espositiva adiacente alla sala congressi suddivisa sui tre temi della Digital Collaboration, Digital Retail e Digital Journey in manufacturing.

Ormai tradizionale e motivo di partecipazione di tutti è poi l’Hackaton che ogni anno Var Group indice in occasione della propria convention. Quest’anno sono stati 11 i gruppi di giovani sviluppatori che sono stati messi a confronto in una full immersion di 32 ore con l’obiettivo di realizzare un progetto sul metaverso e sul tema 3.0. Tra tutti, ha vinto un progetto indirizzato alla GDO.

Var Group e la missione di ispirare le aziende a (come) cambiare

È insomma arrivato il momento, anche per le aziende, di sviluppare al loro interno un’anima digitale, quella Digital Soul che saprà, attraverso la digitalizzazione, dare vigore al business, senza far perdere l’univocità, la storia, le caratteristiche delle tante aziende italiane. Progetti, idee, che si possono realizzare solo con il coraggio di reinterpretare i propri processi di business.

“L’obiettivo di questa convention è quello di ispirare le aziende italiane a ripensare i propri processi di busines per poter cogliere al meglio i vantaggi della trasformazione digitale – commenta ai nostri microfoni Francesca Moriani -, capire dove e come agire, ma di farlo adesso. Non ci sono più alibi, e noi addetti ai lavori dobbiamo lavorare al fianco delle aziende per aiutarle nel loro processo di transizione digitale, elemento fondamentale per il benessere, la competitività e la crescita del nostro Paese”.

Il momento è ora. Lo è stato ripetuto più volte durante la due giorni, e Moriani lo sottolinea. Siamo in una sorta di congiuntura che coniuga il bagaglio d’esperienza di questi ultimi due anni, la disponibilità dei fondi a supporto della ripresa messi a disposizione dall’UE, cui si somma l’onda di propensione a pensare digitale in ottica strategica per il nostro futuro.

Var Group e l’anima da advisor: perché ogni azienda deve trovare il suo modo di crescere col digitale

“L’anima delle aziende deve diventare digitale – riprende Moriani -, ma non esiste una ricetta unica che vale per tutti. E non bisogna cadere nell’inganno di volere normalizzare. Ogni azienda, infatti, ha il suo modo di lavorare. La sua cultura, le sue radici, la sua storia, il suo territorio. E ognuna deve quindi capire come poter migliorare i propri processi grazie alle piattaforme digitali.

Noi facciamo da tramite tra le tecnologie e le esigenze dei clienti, ma non serve solo avere le competenze tecnologiche, bisogna anche conoscere in maniera approfondita il mercato dei nostri clienti e le sue caratteristiche, ponendosi non più come loro fornitore, ma con lo spirito da consulente per il miglioramento strategico del loro business”.

E per poter coprire tutti questi aspetti, c’è bisogno di un gran numero di competenze. Oggi, infatti, Var Group conta 3.400 professionisti nel suo network, a copertura sia del mercato nazionale sia con presenza in altri 10 paesi esteri. Competenze che la accreditano come vero e proprio advisor dei propri clienti, i quali via via stanno cambiando atteggiamento, impostando con quelli che fino a tempo fa erano i propri fornitori di tecnologia, un rapporto di vera e propria partnership, con l’obiettivo comune del successo.

“Oggi i nostri interlocutori sono gli amministratori delegati delle aziende, sono coloro che definiscono le strategie dell’azienda e non solo la dotazione tecnologica. Insieme a loro individuiamo gli obiettivi da raggiungere, partecipando alla crescita del loro business. Stessa cosa vale per il CIO, anch’esso chiamato a sedere al tavolo decisionale”.

Tecnologie complesse chiamano competenze. Non si arresta la crescita di Var Group

Il mercato sta quindi cambiando e le tecnologie, pur semplificando il lavoro delle aziende, stanno diventando estremamente complesse e integrate tra di loro. Servono competenze, dicevamo, e sempre di più.

Un bisogno che negli ultimi anni ha stimolato sul mercato italiano un’accelerazione del processo di consolidamento tra diversi system integrator, VAR, consulenti, con operazioni di merge e acquisition sempre più all’ordine del giorno.

Ma pur con la stessa motivazione, il network di imprese che fanno parte di Var Group si distingue, da sempre, per modalità e obiettivi.

“In questo vortice di acquisizioni, Var Group rappresenta comunque un’eccezione – puntualizza Moriani -. Mentre la quasi totalità delle operazioni è mossa prevalentemente da interessi finanziari, per lo più guidati da fondi di investimento, noi rimaniamo ancora saldamente un’azienda imprenditoriale, con un’unione di realtà attraverso “business combination”, non acquisizioni, accordi che partono da un piano industriale ben definito e dalla condivisione di valori imprenditoriali”.

Un network che non intende dare un freno alla propria espansione, andando, anzi, a focalizzare i prossimi sforzi verso realtà europee, in particolar modo sul mercato tedesco.

Per quanto riguarda l’Italia, invece, gli ambiti di specializzazione sui quali Var Group intende reclutare realtà e competenze da fare entrare nel proprio ecosistema, il cloud rappresenta un mercato da presidiare ulteriormente, sia dal lato DevOps, sia da quello della gestione delle infrastrutture e della cloud security.

A questo si aggiunge l’interesse verso il mondo della data science “dove i clienti ancora non sono pronti e non sanno come estrarre valore dal dato – osserva Moriani -. Per questo motivo dobbiamo essere noi per primi a crescere e avere al nostro interno le giuste competenze e in questa direzione stiamo sondando il mercato per valutare realtà specializzate su questi temi da fare confluire nel network”.

Infine, crescita ulteriore sulla security, dove le competenze non bastano mai. “Proprio su questo tema stiamo prendendo contatto con realtà anche al di fuori dai confini nazionali”.