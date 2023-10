Vendite di smartphone ancora in calo, ma fuori dalla crisi In base ai dati di Canalys, nel terzo trimestre i volumi immessi in distribuzione segnano un calo dell’1% anno su anno. Uno smartphone su cinque è di Samsung. Pubblicato il 18 ottobre 2023 da Redazione

La discesa continua, ma è minima. Per il mercato degli smartphone i tempi di debolezza della domanda non sono finiti, tuttavia ci sono segnali di ripresa evidenti. Stando ai dati di Canalys, nel terzo trimestre del 2023 i volumi immessi in distribuzione segnano un calo dell’1% anno su anno, indice del fatto che “il declino sta rallentando”, come scrive la società di analisi.



Il merito va al miglioramento della domanda in alcune geografie, come la Cina, e alla rinnovata voglia di comprare smartphone di ultima generazione. “I nuovi lanci di Huawei e di Apple hanno entusiasmato il mercato in questo trimestre, oscurando gli aggiornamenti delle serie flagship di molti vendor”, ha commentato Amber Liu, analista di Canalys. “La nuova serie Mate di Huawei, equipaggiata con l’ultimo chipset Kirin, ha ottenuto una risposta entusiastica tra i consumatori della Cina continentale. Nel frattempo, Apple sta supportando i suoi nuovi iPhone 15 con prestazioni e funzionalità molto migliorate per stimolare continuamente la domanda. D’altra parte, Samsung sta riducendo l’esposizione nel segmento entry-level per focalizzarsi sulla profittabilità, mentre Xiaomi e Transsion hanno rapidamente capitalizzato la risalita nei mercati emergenti con prodotti competitivi e accordi di canale”.



Samsung è ancora il primo marchio del mercato a volume, con un 20% di share (in leggero calo rispetto al 2022), mentre Apple detiene una quota del 17% e Xiaomi è terzo, con un 14%. Seguono Oppo e Transsion, entrambi intorno al 9%. Huawei è ancora fuori dalla top-five ma risale al sesto posto in classifica, sostenuto dal lancio del nuovo Mate.



Nonostante i segnali di ripresa, Canalys invita alla cautela. “Le incertezze dell’economia mondiale e della geopolitica innescano una fragilità nell’incipiente ripresa e nelle operazioni di canale”, ha spiegato l’analista Toby Zhu. “Le previsioni di Canalys suggeriscono una crescita del mercato smartphone decelerata nel medio-lungo periodo. Il monitoraggio meticoloso del turnover della merce e della domanda finale è cruciale per evitare le turbolenze di scorte eccessive. Prevediamo che i vendor ricostruiranno strategicamente le relazioni di canale e le scorte di componenti per prepararsi a una potenziale rinata domanda e ai picchi di costi nella supply chain”.