Vertiv acquisisce E&I Engineering Ireland Limited La società acquisita opera nello stesso campo di Vertiv, cioè gruppi di continuità, quadri elettrici e altri sistemi di gestione energetica per data center, industria, retail. Pubblicato il 08 novembre 2021 da Redazione

Vertiv, azienda specializzata in sistemi per la gestione energetica e la continuità operativa dei data center, ha annunciato di aver completato l’acquisizione di E&I Engineering Ireland Limited e della sua consociata Powerbar Gulf Llc. Una mossa che rafforza l’offerta di Vertiv per l’infrastruttura elettrica integrata rivolta a diversi mercati verticali quali data center, industria manifatturiera e retail.

Più precisamente, l’acquisizione è stata portata a termine da Vertiv International Holding Corporation e Vertiv Holdings Ireland DAC, società per azioni privata costituita in Irlanda. Il valore economico dell’accordo non è stato comunicato.

“Siamo lieti di dare ufficialmente il nostro benvenuto in Vertiv al team di E&I”, ha dichiarato Rob Johnson, chief executive officer di Vertiv. “Nel corso dell’operazione abbiamo avuto un’ulteriore conferma del talento e della competenza dello straordinario team di E&I. Questa acquisizione è un esempio reale di due aziende che si fondono per amplificare potentemente la loro capacità collettiva di creare valore per i clienti, i dipendenti e gli azionisti”.

Il fondatore di E&I, Philip D’Doherty, entrerà a far parte di Vertiv. “Questa è una straordinaria opportunità per i clienti e i dipendenti di E&I”, ha dichiarato. “Quando abbiamo fondato E&I, 35 anni fa, non potevamo immaginare che un giorno avremmo potuto integrare due realtà fortemente complementari, entrambe con un forte posizionamento sul mercato, per costituire un’unica organizzazione globale in grado di fornire infrastrutture digitali business-critical e soluzioni di continuità in ogni parte del mondo, garantendo ovunque i massimi livelli qualitativi”.