Vertiv potenzia l’offerta di Ups trifase per il canale dei partner I gruppi di continuità trifase con capacità da 10 a 60 kVA sono ora inseriti nel tool Vertiv Solution Designer e disponibili per la spedizione in Emea. Pubblicato il 13 giugno 2023 da Redazione

Si allarga, per il canale dei partner Ict, l’offerta di Vertiv, specialista dei sistemi per la continuità operativa, il raffreddamento e l’efficienza energetica dei data center. L’azienda è storicamente focalizzata sui grandi clienti enterprise e sugli hyperscaler, ma sta anche potenziando le attività di ecosistema e l’annuncio odierno rientra in questa strategia. I gruppi di continuità (Uninterruptible Power Supply, Ups) trifase con capacità da 10 a 60 kVA sono stati inseriti nel tool Vertiv Solution Designer e sono disponibili per la spedizione in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea).

In questa offerta rientra anche il sistema Liebert ITA2 (modello con design rack/tower compatto, tecnologia a doppia conversione online e fattore di potenza unitario), con i relativi servizi integrati come il supporto per la progettazione, la configurazione e l'ottimizzazione delle prestazioni durante l'intero ciclo di vita dei sistemi. Si tratta, sottolinea Vertiv, di servizi personalizzati in loco e a distanza, specificatamente progettati per il canale, e che sfruttano anche la rete di assistenza di Vertiv.

La scelta di potenziare la distribuzione degli Ups trifase non è casuale. Rispetto ai monofase, infatti, consentono una maggiore capacità di potenza e un'efficienza fino al 99% in modalità Eco. Secondo i dati di Omnia (“Ups Hardware Market Tracker and Analysis 2022’”), la domanda di Ups trifase è in forte aumento nella regione Emea e non soltanto tra i fornitori di servizi cloud, di colocation e di telecomunicazioni, bensì anche in settori come la vendita al dettaglio, il commercio all'ingrosso, la sanità, l'industria manifatturiera e altri. In base alle stime, il mercato degli Ups trifase in Emea valeva 1,66 miliardi di dollari nel 2021 ai ed è cresciuto fino a 2,07 miliardi di dollari nel 2022.

"La digitalizzazione viene sfruttata da aziende di ogni dimensione e settore, il che comporta una maggiore necessità di poter disporre di soluzioni efficienti per proteggere dalle interruzioni di alimentazione le società di piccole e medie dimensioni", ha commentato Karsten Winther, presidente Emea di Vertiv. "L’ampliamento strategico degli Ups trifase al nostro portfolio di prodotti per il canale IT permette ai partner di soddisfare un mercato più ampio con soluzioni leader del settore, consentendo alle imprese di sfruttare le tecnologie più recenti e di accelerare il proprio percorso di trasformazione digitale".