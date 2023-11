Vertiv sceglie l’Irlanda del Nord per espandere la produzione Il futuro stabilimento di Campsie, in Londonderry, darà lavoro a oltre 200 persone. Pubblicato il 08 novembre 2023 da Redazione

In Europa gli investimenti non si fermano nel settore dei data center, nonostante la crisi di molte economie nazionali e l’incertezza che domina lo scenario geopolitico. In Irlanda del Nord troverà casa un nuovo impianto di produzione di Vertiv , che creerà 200 posti di lavoro qualificati e contribuirà ad alimentare l’economia del nord del Paese.



La fabbrica sorgerà infatti a Campsie , villaggio della contea di Londonderry, rivelatasi la migliore scelta per via “ delle qualità del personale locale, dell'ambiente economico competitivo dal punto di vista dei costi e del vantaggio di poter instaurare collaborazioni con college e università utili a sostenere i nostri piani di ricerca e sviluppo ", ha dichiarato Philip O’Doherty , managing director di Vertiv per il gruppo E+I.



Sulla scelta della località dell’Irlanda del Nord ha pesato anche il contributo di Invest NI, agenzia governativa per lo sviluppo economico dell'Irlanda del Nord. Inoltre, per iniziativa del Ministero dell’Economia (attraverso il progetto delle Assured Skills Academies) saranno erogati corsi di formazione in tutte le aree di competenza dell'installazione elettrica e meccanica.



“Siamo entusiasti di questo investimento, che favorirà le nostre capacità di sviluppo del business in Emea e a livello globale ci consentirà di soddisfare la forte domanda di soluzioni per le infrastrutture, guidata principalmente dalla digitalizzazione e dalla diffusione dell'AI”, ha commentato Karsten Winther, presidente di Vertiv per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa. “Vertiv si impegna a vincere le sfide più importanti per data center, reti di comunicazione e per strutture commerciali e industriali attuali, offrendo un portfolio di soluzioni per l'alimentazione, il raffreddamento e la gestione delle infrastrutture IT. Questo progetto sosterrà i nostri obiettivi".