Videochiamate e online banking ormai nelle abitudini degli europei Secondo Eurostat, nel 2020 il 71,8% dei cittadini 20-74enni ha usato abitualmente od occasionalmente applicazioni di messaggistica istantanea, il 65,% le videochiamate. Pubblicato il 18 luglio 2023 da Valentina Bernocco

Internet è diventata una parte fondamentale, organica, nella vita dei cittadini europei. Il 90% della popolazione Ue di età compresa fra 16 e 74 utilizza la Rete abitualmente od occasionalmente (almeno una volta in tre mesi), il 77% riceve e invia messaggi di posta elettronica, il 71,8% usa applicazioni di messaggistica istantanea come Whatsapp, Messenger o Telegram, il 69,6% cerca online informazioni su prodotti e servizi, il 65,5% fa chiamate e videochiamate tramite app, il 63,6% consulta siti di notizie, il 59,7% esegue operazioni di Internet banking, il 58,2% interagisce con i social network e il 52% cerca online informazioni di ambito medico.



Sono i dati emersi nella sesta edizione del report “Key Figures on Europe” di Eurostat, che dipinge lo scenario dei consumi digitali ma più in generale dell’economia, dell’occupazione, dell’istruzione, dei flussi migratori e dei consumi energetici nei Paesi membri Ue e nelle nazioni aderenti all’Associazione europea di libero scambio (European Free Trade Association).

Fonte: Eurostat, "Key Figures in Europe 2023"

Tutte queste percentuali sono in crescita di non pochi punti rispetto allo scenario del 2017, ma a fare un vero balzo sono stati i servizi più utili in tempo di lockdown, che da necessità nel 2020 sono diventati un’abitudine (e spesso una nuova abitudine) nei mesi e anni successivi. Questo è il caso, per esempio, delle chiamate e videochiamate, che tra il 2017 e il 2022 in Unione Europea guadagnano un 28,5% di utilizzatori (sul totale dei cittadini di 20-74 anni).



Per le applicazioni e i servizi per lo studio a distanza l’incremento è solo del 7,3%, ma i dati Eurostat in questo caso non coprono i bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria, travolti dalla didattica a distanza nell’anno 2020. Significativo è anche il +10,8% dell’online banking, segno di come una volta terminati i lockdown molti utenti abbiano semplicemente trovato più comodo (almeno per le operazioni ordinarie come bonifici e pagamenti alla PA) rivolgersi al sito Web o all’app della banca anziché andare in filiale.









Il ruolo dell’informatica nello scenario Ue

Il prodotto interno lordo europeo nel 2022 si è assestato intorno ai 15.800 miliardi di dollari, con Germania, Francia e Italia sul podio delle tre principali economie (24,5%, 16,7% e 12,1% del Pil totale dell’Ue, rispettivamente). Dopo un calo di un punto percentuale nel tasso di occupazione tra il 2019 e il 2020 (71,7% sul totale della popolazione di 20-64 anni), nel 2021 c’è stata un risalita al 73,1%, proseguita nel 2022 fino al 74,6%. In tutti i Paesi Ue i livelli di occupazione l’anno scorso si sono posizionati sopra ai valori pre pandemia.



A questa buona notizia si affianca quella, decisamente meno buona, di un gender pay gap ancora da colmare: per le donne il salario medio è del 12,7% inferiore a quello degli uomini. Un dato (già riportato anche dalla Commissione Europea) che naturalmente andrebbe contestualizzato per essere compreso in pieno, ma che comunque balza all’occhio.



Le donne si prendono una rivincita, per così dire, sul fronte della formazione universitaria: su un totale di 4,2 milioni di laureati in Ue nel 2020, gli uomini sono la minoranza (1,8 milioni). Vale la pena notare che, sul totale dei laureati di sesso maschile dell’anno 2020, solo il 3,1% ha conseguito un titolo in materie Ict, mentre tra le donne la percentuale è di appena lo 0,8%. Considerando la grande richiesta di competenze informatiche e di data science che proviene dalle aziende, è sempre più palese che i corsi di laurea tecnici (in particolare di statistica, ingegneria informatica, ingegneria delle telecomunicazioni) rappresentano per i giovani un ottimo trampolino professionale.