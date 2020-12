Videoconferenza e blockchain: l’incontro che rende il dato “autentico” Un accordo tra Natlive e Blockchain Italia.io permette di offrire un servizio di notarizzazione dei video, dei verbali e dei documenti dei meeting a distanza. Pubblicato il 24 dicembre 2020

Le piattaforme di videoconferenza sono più attuali che mai. Il 2020 è stato, fra le altre cose, l’anno del lavoro, delle comunicazioni e dello studio a distanza, attività che non potrebbero esistere senza i servizi video basati su cloud, come Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Hangouts, Cisco Webex. Sul mercato c’è però ancora spazio per gli attori emergenti, specie per quelli che differenziano l’offerta puntando su particolari caratteristiche di sicurezza e affidabilità. Natlive, la piattaforma dell’omonima startup (con sedi in Italia, Inghilterra e Stati Uniti) ha stretto un accordo con Blockchain Italia.io per offrire un servizio di certificazione e protezione del dato basato sulla tecnologia dei registri distribuiti.

Più precisamente, l’accordo permette di proporre una soluzione di videoconferenza in abbinamento alla notarizzazione, un procedimento impiega il registro distribuito di una blockchain esistente per certificare la data di un documento (in questo caso, di un video) e la sua integrità, cioè l’assenza di modifiche apportate nel corso del tempo. Oltre che per le videoconferenze, la soluzione si presta anche a veicolare servizi media di vario genere.

La notarizzazione è utile per chi debba registrare i materiali e risultati di una videoconferenza o caricare un’opera digitale (in qualsiasi formato, inclusi file video, documenti, infografiche, certificati sulla proprietà intellettuale) su piattaforme e canali sviluppati sui protocolli blockchain. Con molteplici vantaggi: tale procedimento rende il dato non modificabile e dunque più sicuro, certamente non contraffatto, e rende anche più semplice dimostrarne l’autenticità ed evitare possibili plagi o furti di proprietà intellettuale. In Italia, il processo è regolato dal Decreto Legge 135/2018, convertito in legge il 7 febbraio 2019, che stabilisce che la memorizzazione di un dato su un protocollo blockchain “produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica”.

Come i lockdown del 2020 hanno dimostrato, nell’impossibilità di svolgere alcune attività in presenza le tecnologie sono una valida alternativa. In certi casi, però, devono necessariamente garantire determinate tutele per poter essere utilizzate. L’art. 73 del Decreto “Cura Italia” stabilisce che l’attività di Consigli, Giunte ed altre forme assembleari può essere realizzata da remoto, ma solo nel rispetto della garanzia di trasparenza, tracciabilità, identificazione certa dei partecipanti e pubblicità.

“La partnership con Natlive è un ulteriore passo avanti nell’impegno di Blockchain Italia a supportare aziende di ogni dimensione, professionisti e Pubblica Amministrazione nell’accesso ai vantaggi offerti dalla tecnologia blockchain”, ha dichiarato Pietro Azzara, Ceo di Blockchain Italia. L’accordo prevede che Dedit.io, la piattaforma di notarizzazione di Blockchain Italia.io, venga integratatramite Api (Application programming interface) con il sistema di videoconferenza di Natlive. Il risultato sarà una piattaforma - la prima e finora unica in Europa - che consente di “notarizzare” su Algorand, cioè sulla blockchain pubblica sviluppata da Silvio Micali, premio Turig e professore del Mit di Boston. Grazie alle caratteristiche di scalabilità, sicurezza e velocità della blockchain di Algorand, i tempi e i costi di notarizzazione dei file si riducono al minimo.

Come spiegato da Fabio Porcellini, Ceo di Natlive, l’accordo “permetterà di realizzare la prima piattaforma video multiservizi al mondo in grado di abilitare automaticamente la notarizzazione su blockchain pubblica e la custodia in cloud delle registrazioni video dei meeting e delle riunioni, dei verbali e ogni documento riferito, dotandoli di marcatura temporale, prova di esistenza e immutabilità e certificato di paternità”. Per ogni elemento salvato verrà rilasciato un attestato di notarizzazione su Dedit.io.