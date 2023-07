WeAreProject, nuova divisione dedicata all’intelligenza artificiale La nuova struttura si chiama Digital Innovation e integra competenze su cybersicurezza, cloud e AI. Pubblicato il 24 luglio 2023 da Redazione

Per poter sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale, le aziende oggi hanno bisogno di essere guidate con consulenza e competenze specializzate. Su questa convinzione stanno nascendo nuove offerte di servizi, come quella appena lanciata da Capgemini in tandem con Microsoft, o come le proposte che porterà avanti WeAreProject attraverso una nuova divisione dedicata, appunto, all’intelligenza artificiale.



La società nata a fine 2022 come rilancio del Gruppo Project si amplia ora con una nuova business unit battezzata Digital Innovation, che racchiude competenze su cybersicurezza, cloud e AI. “Attualmente l’intelligenza artificiale è un tema prioritario nelle agende dei board aziendali, ma soprattutto in Italia vi è una carenza di competenze e di leadership in grado di impostare una visione strategica di trasformazione del business”, ha commentato Alberto Ghisleni, Ceo di WeAreProject e fondatore della società capogruppo, Project Informatica.

La divisione si occuperà di “progettare, costruire e mettere a disposizione del mercato e dell’ecosistema WeAreProject una vasta gamma di servizi e competenze nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale”, ha fatto sapere l’ufficio stampa dell’azienda. I clienti verranno accompagnati lungo il percorso che consentirà loro di “trasformare, automatizzare, digitalizzare e semplificare i processi anche attraverso un utilizzo consapevole, concreto ed efficace dell’intelligenza artificiale e di applicazioni basate sulle sue diverse declinazioni”.



Il modus operandi viene descritto anche da Massimo Brugnoli, responsabile della neonata divisione Digital Innovation, che sottolinea il necessario legame tra AI e cybersicurezza: “Grazie all’expertise del nuovo team dedicato all’Intelligenza Artificiale in grado di governare tecnologie e processi, potremo dialogare con le varie Line of Business delle aziende per contribuire a renderle, attraverso approcci evolutivi e customizzati, ancora più competitive e a prova di futuro. Ovviamente amplificando il focus sulla cybersecurity, da un lato sempre più leva strategica del business e dall’ altro garante di una vera innovazione digitale dalla quale è inscindibile”.