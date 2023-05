Western Digital e Kioxia, la fusione forse si avvicina Pubblicato il 16 maggio 2023 da Redazione

Western Digital e Kioxia Holdings accelerano per raggiungere un accordo sulla fusione che porterà, o porterebbe, alla creazione di un nuovo colosso dei semiconduttori e in particolare delle memorie. Kioxia (nata nel 2018 come spin-off della divisione memorie di Toshiba) e Western Digital (titolare dei marchi WD e Sandisk) sono rispettivamente il secondo e il quarto produttore di memorie flash al mondo, e in questo momento più che mai hanno interesse a unire le forze per superare la fase di calo della domanda e gestire meglio i conseguenti eccessi di offerta a magazzino. E, soprattutto, per creare un’economia di scala e una forza commerciale che permetterà di competere ad armi pari con Samsung.



L’operazione di merge è nell’aria da anni ma non si è mai concretizzata anche per via di un mancato accordo tra le parti. Adesso, secondo indiscrezioni di fonti confidenziali di Reuters, l’iter si è sbloccato. Secondo due persone “a diretta conoscenza dei fatti”, le due aziende stanno “velocizzando le trattative” e definendo la struttura dell’accordo. I termini tracciati, ancora provvisori, prevedono che la risultante società sia controllata al 47% da Kioxia e al 37% da Western Digital, mentre le quote restanti apparterranno agli attuali investitori delle due aziende.



In ogni caso nessuna decisione è stata presa e i dettagli dell’accordo potrebbero ancora cambiare. Va anche tenuto conto del processo di approvazione regolatoria, che coinvolgerà probabilmente diverse autorità antitrust tra cui quella cinese e la Federal Trade Commission statunitense. Le due dirette interessate non hanno confermato l’indiscrezione.



Intanto il mercato dei semiconduttori affronta un momento non facile, segnato da un calo della domanda generalizzato e particolarmente forte nei segmenti dei prodotti per Pc e per smartphone. Gartner stima per quest’anno un giro d’affari globale di 532 miliardi di dollari, corrispondente a un calo dell’11,2% sul valore del 2022.