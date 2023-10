Zendesk presenta l’AI generativa per il servizio clienti In Zendesk AI è ora possibile implementare chatbot per l’assistenza clienti. Uno strumento crea in automatico riassunti e trascrizioni di conversazioni con analisi del sentiment. Pubblicato il 20 ottobre 2023 da Redazione

I progressi dell’intelligenza artificiale generativa iniziano a trasformare anche il customer service, facendo apparire ancora più “primitivi” i chatbot di vecchia generazione, rigidi e poco abili nel comprendere le vere esigenze dei clienti. Secondo il rapporto “CX Trends 2023” di Zendesk, quasi il 70% dei consumatori si aspetta che la maggior parte delle aziende utilizzi l'AI generativa per migliorare le proprie esperienze.



E proprio da Zendesk arrivano alcune novità in quest’ambito. All’interno della Zendesk AI le aziende possono ora implementare dei bot basati su AI generativa per assistere i clienti 24 ore su 24 fornendo risposte rapide. Inoltre debuttano nuovi strumenti basati su AI che permettono di personalizzare e potenziare le soluzioni di Customer Experience di addetti al servizio clienti, amministratori e manager. In questa release di Zendesk AI, inoltre, il rilevamento degli intenti si estende a nuovi settori e casi d'uso, tra cui assicurazioni, viaggi e turismo e altro ancora.



Altra novità è AI for Voice, uno strumento che permette agli agenti di ricevere riassunti e trascrizioni, automaticamente generati dall’AI, sulle conversazioni degli utenti che si rivolgono all’help center. Questo può servire agli agenti per rispondere a una richiesta in modo più rapido e azzeccato, in base a precedenti ticket simili. Inoltre l’AI può anche usare le conversazioni dei clienti per fare un’analisi del sentiment e per dare suggerimenti su come migliorare le risposte e regolare il tono del bot (più o meno informale, per esempio).



"L'innovazione continua nell’ambito dell'AI è la nuova realtà per le aziende che operano nella Cx”, ha dichiarato Tom Eggemeier, Ceo di Zendesk. “Se da un lato questa promettente tecnologia dischiude incredibili opportunità, dall'altro aggiunge pressione per implementare in modo tempestivo capacità in rapida evoluzione e fornire un valore aziendale significativo. Zendesk è il partner ideale per le aziende in questa fase di profonda trasformazione, grazie alla nostra profonda esperienza nella CX e nell'AI, che ci consente di offrire funzionalità in grado di rendere i team CX più efficienti ed empatici, migliorando la soddisfazione dei clienti e dei dipendenti, e garantendo una maggiore efficienza dei costi e una crescita dei ricavi".





Zendesk ha anche introdotto funzionalità di sicurezza e controllo sui dati dei clienti che permettono di tutelare la privacy dei clienti stessi (su tutto il customer journey) e di rispettare la compliance. Dunque debuttano funzioni di crittografia più forte e mirata, controlli più precisi sui dati (specificano quali debbano essere mostrati e conservati) e funzioni di registrazione degli accessi e delle ricerche di dati. Zendesk offre anche una serie di certificazioni, tra cui FedRAMP e ISO, e controlli di conformità per soddisfare i requisiti Hipaa e Gdpr.



"L'AI generativa e i large language model offrono un enorme valore e rappresentano una fonte di energia per le aziende”, ha commentato Cristina Fonseca, head of AI di Zendesk. “Tuttavia, dobbiamo dare l'esempio per costruire una Customer experience in modo responsabile e guidare i nostri clienti nel ridurre i rischi. In linea con i nostri principi di sicurezza e con il nostro framework per la privacy, abbiamo integrato misure di protezione e controlli che consentono alle aziende di stabilire limiti per i bot. Ad esempio, quando emergono informazioni sensibili, come la storia medica di un cliente, è essenziale coinvolgere un agente nella conversazione".