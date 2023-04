Zuckerberg, l’AI sarà accessibile a miliardi di persone Nel corso della più recente conferenza con gli analisti, il capo di Meta ha esposto un’ambiziosa roadmap, che prevede di estendere l’intelligenza artificiale a tutti i prodotti e offrirla così a tutti gli utenti registrati. Pubblicato il 27 aprile 2023 da Redazione

Il grande battage intorno a ChatGpt non può lasciare indifferente uno come Mark Zuckerberg, che infatti non perde occasione per sottolineare come l’azienda da lui fondata, ovvero Meta, stia prendendo con decisione la strada dell’intelligenza artificiale.

Il concetto è stato ribadito e rafforzato nel corso della conferenza con gli analisti per analizzare l’andamento della società che possiede Facebook, Instagram e WhatsApp: “Mi aspetto che gli strumenti Ai saranno utilizzati da chiunque, dai cittadini comuni ai progettisti in vari ambiti, per arrivare alle imprese”, ha preconizzato il Ceo di Meta. “L’intelligenza artificiale generativa rappresenta una grande opportunità e noi la porteremo su tutte le applicazioni per fare in modo che ne usufruiscano miliardi di persone”.

Quindi, è probabile che la tecnologia sarà estesa a tutta la gamma di prodotti nei prossimi mesi, probabilmente a cominciare da WhatsApp. Zuckerberg ha rimarcato gli investimenti di miliardi di dollari nei propri data center e, grazie a questo, il recupero del ritardo accumulato nella costruzione di un’infrastruttura Ai.

Non sono stati forniti molti dettagli su questi sviluppi, ma Zuckerberg ha precisato che sono in corso di esplorazione “esperienze di chat avanzata in WhatsApp e Messenger, tool di creazione visuale per i post su Facebook, Instagram e le pubblicità. In seguito, anche nel campo dei video e del multimediale sarà possibile integrare funzionalità Ai e lo stesso potrà accadere per gli sviluppi sul metaverso, dove sarà possibile creare avatar, oggetti, mondi virtuali e codice per collegare tutti questi elementi”.

Per quanto riguarda i risultati finanziari, l’andamento è stato migliore del previsto, dopo un difficile 2022. Il primo trimestre del nuovo esercizio si è concluso con una crescita del 3% nel giro d’affari, per un valore di 28,6 miliardi di dollari. In ascesa anche il numero di utilizzatori delle varie piattaforme social, ma evidente è ancora il calo dell’utile netto, chiuso a 5,7 miliardi di dollari con un segno meno pari al 24%. Qui però Zuckerberg ha sottolineato il peso del piano di riduzione dell’organico messo in atto. Sono state già licenziate 21mila persone e una nuova ondata è attesa per maggio. In compenso, proprio gli investimenti infrastrutturali effettuati hanno consentito, secondo Zuckerberg, di far aumentare del 24% il tempo trascorso dalle persone su Instagram.