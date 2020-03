Acquisizione completata, Veeam diventa ufficialmente statunitense L’azienda specializzata in software per il backup e la continuità delle applicazioni è stata acquisita per 5 miliardi di dollari dalla società di private equity statunitense. Pubblicato il 03 marzo 2020 da Redazione

Inizia la nuova vita “americana” di Veeam, ora diventata ufficialmente una proprietà di Insight Partners. È stata completata l’acquisizione, annunciata a gennaio, della società svizzera specializzata in software per il backup e la continuità delle applicazioni da parte della società di private equity statunitense, la quale ha speso 5 miliardi di dollari. Insight Partners aveva già realizzato su Veeam una serie di investimenti, cominciati nel 2013 e tesi ad acquisire via via delle quote.

L’acquisizione ha comportato alcuni cambiamenti al vertice, ma ci sono tutte le premesse per ipotizzare che Veeam continuerà a operare in modo relativamente indipendente. William Largent, scelto per ricoprire l’incarico di Ceo (ruolo in precedenza appartenuto a Andrei Baronov, ora riposizionato come executive vice president product Management and R&D), ha sottolineato che “Veeam è posizionata estremamente bene sul mercato e Insight è il partner giusto per aiutarci a raggiungere il prossimo livello di crescita del nostro ‘secondo atto’, l'evoluzione verso l’hybrid cloud, e tutto comincia oggi”.

La società sposterà ora la propria sede centrale dalla Svizzera agli Stati Uniti. “Nell’ultimo decennio Veeam è diventata il leader in termini di market share nell'area Emea, da dove proviene circa il 50% del nostro attuale giro d’affari”, ha commentato Danny Allan, il nuovo chief technology officer. “Grazie all'acquisizione completata oggi e al recente rilascio della nuova Veeam Availability Suite v10, la prossima generazione di soluzioni per la data protection, abbiamo l'obiettivo di estendere la nostra leadership negli Stati Uniti, dove possiamo sfruttare l'opportunità di crescita del cloud data management nel settore delle grandi imprese”.