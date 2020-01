Veeam sarà comprata per 5 miliardi di dollari e cambierà bandiera La società di private equity statunitense Insight Partners acquisirà l’azienda svizzera, specializzata in software per il backup e la continuità delle applicazioni. Il quartiere generale si sposterà negli Usa. Pubblicato il 09 gennaio 2020 da Redazione

Da svizzera, Veeam si appresta a diventare americana. L’azienda di Basilea, specializzata in software per il backup e l’availability, sarà acquisita dalla società di private equity statunitense Insight Partners per 5 miliardi di dollari. E l’operazione si configura come un vero e proprio cambio di nazionalità poiché, si legge nella nota dell’ufficio stampa, “sotto la proprietà di Insight Partners, Veeam diventerà una società statunitense, con un gruppo dirigente basato negli Usa, pur proseguendo nella sua espansione globale attraverso uffici dislocati in 30 Paesi e clienti in 160 Paesi”. La chiusura della transazione è attesa entro la fine di marzo.

Si spiega così la recentissima promozione di Danny Allan al ruolo di chief technology officer. Ma la vera novità riguarderà il ruolo di chief executive officer, tolto a Andrei Baronov (che lo ricopriva dall’ottobre del 2018 e che è tra i fondatori dell’azienda) e assegnato a William H. Largent, in precedenza executive vice president. Una scelta all'insegna della continuità, dunque. Baronov in ogni caso non esce dall’azienda, bensì assume il ruolo di executive vice president product Management and R&D.

William Largent, nuovo Ceo di Veeam

A detta del nuovo Ceo, “Veeam ha beneficiato di una rapida crescita su scala globale nell’ultimo decennio e vediamo enormi opportunità di futura crescita, in particolare nel mercato statunitense”. Stando alle dichiarazioni, non si prefigurano tagli di personale, anzi. “Con questa acquisizione”, ha annunciato Largent, “siamo felici del fatto che l’attuale forza lavoro statunitense, di circa 1.200 persone, sarà ampliata e rafforzata per poter acquisire e supportare più clienti”. Attualmente la società ne conta circa 365mila.

Insight Partners, invece, è una società di venture capital e private equity che dalla sua fondazione, nel 1995, ha investito su oltre 300 aziende nel mondo, arrivando a gestire oltre 20 miliardi di dollari di asset. Per il momento non è stato comunicato in quale città debba trovare casa il nuovo quartiere generale della Veeam “statunitense”.