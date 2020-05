Amazon Macie: nuove funzionalità e prezzi più interessante Il servizio di sicurezza di Aws, che rileva, classifica e protegge i dati sensibili, offre nuove funzionalità, maggiore disponibilità in tutto il mondo e prezzi notevolmente ridotti. Pubblicato il 14 maggio 2020 da Redazione

Amazon Web Services (Aws) ha annunciato una serie di significativi miglioramenti per Amazon Macie, il servizio di sicurezza basato su apprendimento automatico, che rileva, classifica e protegge i dati sensibili. Le novità riguardano funzionalità aggiuntive, maggiore disponibilità a livello globale e una riduzione di prezzo.

Amazon Macie riconosce i dati sensibili, quali le informazioni che consentono l'identificazione personale o i dati soggetti a proprietà intellettuale, e offre pannelli di controllo e avvisi che forniscono visibilità sul percorso in cui sono memorizzati tali dati e su come è possibile accedervi o spostarli. Il servizio monitora in modo continuo le attività di accesso ai dati per rilevare eventuali anomalie, generando avvisi dettagliati quando individua rischi di accesso non autorizzato o di divulgazione accidentale di informazioni.

Le nuove funzionalità includono modelli aggiornati di machine learning per un rilevamento più accurato delle Personally Identifiable Information (PII) e il supporto per i tipi di dati definiti dal cliente. Inoltre, è prevista la gestione nativa multi-account tramite Aws Organizations. Grazie a questa nuova integrazione, un singolo amministratore può ora gestire fino a 5.000 member account (per l'amministrazione centralizzata in grandi aziende), abilitare e collegare automaticamente tutti i nuovi account (senza la necessità di inserire manualmente i nuovi utenti), creare e amministrare le operazioni di rilevamento dei dati di Amazon Macie tra account e gestire i risultati.

Il servizio Amazon Macie è stato esteso a 17 Regioni Aws di cui si è parlato in un recente articolo. Attualmente è quindi disponibile in quattro stati americani (Virginia, Ohio, California, Oregon), in Canada, a Hong Kong, in India, a Seoul in Corea del Sud, a Singapore, a Sydney in Australia, a Tokyo in Giappone, a San Paolo in Brasile, oltre che a Francoforte in Germania, in Irlanda, a Londra, a Parigi e a Stoccolma in Svezia. A queste Regioni Aws se ne aggiungeranno altre nei prossimi mesi.

Nel corso degli ultimi mesi, il motore di rilevazione dei dati di Amazon Macie è stato completamente riprogrammato per sfruttare al meglio lo spazio di archiviazione e le risorse di calcolo, ed eseguire un rilevamento ancora più rapido e scalabile. Queste ottimizzazioni hanno consentito una riduzione del prezzo dell'80%, passando da cinque dollari per gigabyte elaborato a un dollaro, con un decremento superiore al 90% per i clienti con grandi volumi. È anche possibile provare gratuitamente il servizio per trenta giorni.