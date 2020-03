Ambizioni più grandi per Finix con il nuovo Ceo Danilo Rivalta Il manager porta la propria esperienza in ambito vendite e direzione generale nella ex Fujitsu Technology Solutions. L’azienda vuol diventare un fornitore di soluzioni per le aziende e non più solo un semplice rivenditore. Pubblicato il 10 marzo 2020 da Redazione

Circa sei mesi fa le attività italiane di Fujitsu (portate avanti da Fujitsu Technology Solutions Spa, o Fts Italy) hanno trovato un nuovo assetto, un nuovo nome e una nuova identità come Finix Technology Solutions. Oggi quella società ha un nuovo timoniere: Danilo Rivalta assume il ruolo di Ceo finora ricoperto da Pierfilippo Roggero, già Ceo di Fts Italy dal 2000 al 2011.

Rivalta avrà la responsabilità “di ristrutturare e rafforzare l'organizzazione dell'azienda” ma anche quella di imprimere una direzione allo sviluppo di Finix, “al fine di rafforzarne la presenza nel mercato della Digital Transformation”, ha fatto sapere l’ufficio stampa. Tale strategia di sviluppo farà leva sulla solida e ampia offerta di prodotti Fujitsu, integrati con soluzioni e servizi, destinati alle aziende piccole, medie e grandi e commercializzati con il supporto dei partner di canale.

In sostanza, si tratta di trasformare Finix da importatore di prodotti Fujitsu a fornitore di soluzioni integrate per le aziende. “Il nostro obiettivo è di supportare Finix nel diventare un solido player nel mercato italiano dell’industria IT”, afferma Florian Rietz, rappresentante del socio unico. “Sono felice che Danilo abbia accettato questa sfida e sono sicuro che, fin da oggi, lavorerà per trasformare Finix da un importatore esclusivo di prodotti Fujitsu a un hub per l’innovazione tecnologica che lavora su soluzioni integrate. La futura Finix si impegnerà ad apportare un effettivo valore supportando in modo particolare gli utenti corporate nel loro processo di business e di digital transformation”.

“Il nostro ruolo”, ha aggiunto Rivalta, “è aiutare l'ecosistema italiano industriale, in modo particolare telco e finanziario, a cogliere l'opportunità unica di innovazione tecnologica offerta dalla trasformazione digitale. Viviamo in anni straordinariamente affascinanti in cui la tecnologia declinata negli ambiti di intelligenza artificiale, cybersecurity, Internet of Things - solo per citarne alcuni - cambierà il nostro modo di fare business e il nostro modo di vivere. Finix si impegna fin da oggi a introdurre tali tecnologie sul mercato italiano contribuendo alla realizzazione di innovativi progetti di successo grazie al nostro team di professionisti e al nostro ecosistema di partner attuali e futuri”.

Danilo Rivalta vanta una lunga esperienza in ruoli manageriali di raggio internazionale, tra i quali quello di vice presidente vendite Sud Emea per Bmc Software, quello di Ceo di Hal Knowledge Solutions, quello di vice presidente Europa Sud e Centro Orientale di Diebold Inc e quello di general manager Europa Occidentale di Euronet Worldwide. È inoltre fondatore e presidente della startup The Go To Market Company, una piattaforma digitale per i professionisti commerciali.