Apple ordina meno pannelli Oled e paga una penale a Samsung Sembrerebbe che l'azienda di Cupertino abbia pagato 950 milioni di dollari al colosso coreano per non aver rispettato i termini del contratto. Probabilmente è stata ridotta la produzione degli iPhone, anche a causa della lunga chiusura degli Apple Store per il Covid-19.

Secondo un report di Display Supply Chain Consultants, Apple avrebbe pagato a Samsung Display una penale di circa 950 milioni di dollari per non aver acquistato abbastanza pannelli Oled da soddisfare il contratto con il colosso coreano. La scelta dell’azienda potrebbe significare che le vendite degli iPhone sono state inferiori a quanto previsto, a causa anche della prolungata chiusura degli Apple Store in tutto il mondo dovuta alla pandemia da Covid-19. Non ci sono stati commenti da parte delle due società.

In base ai dati rilasciati recentemente da Samsung, per il secondo trimestre 2020 l’azienda prevede un aumento del 23% dell’utile operativo, anche se stima che ci possa essere un piccolo calo delle vendite (7,4% anno su anno).

Le vendite sono state trainate soprattutto dal settore dei chip di memoria, che ha beneficiato della considerevole domanda di server e pc, visto che sempre più persone operano in remote working. L’azienda nelle stime ha tenuto conto di un “guadagno una tantum” legato al business dei display.