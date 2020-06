Arriva la patch per Windows 10: ora qualcuno stampa e qualcuno no Microsoft ha rilasciato una “correzione” al bug che non consentiva di stampare con alcuni modelli e marche di periferiche. Il problema è risolto per alcune versioni del sistema operativo, ma non per altre. Pubblicato il 18 giugno 2020 da Redazione

Microsoft ha implementato un fix per gli utenti di Windows 10 che, a causa di un bug, non possono stampare i loro documenti. Il sito Neowin ha però scoperto che il colosso della tecnologia ha rilasciato aggiornamenti separati, risolvendo il problema per diverse versioni del sistema operativo, ma non per tutte. Questo significa che l’azienda non ha ancora rilasciato una patch per alcune build di Windows 10.

Le fix attualmente disponibili sono le versioni 1903 e 1909, nonché quelle 1809 e 1803. Nella sezione "Improvements and fixes " di queste build, Microsoft afferma che l’ultimo aggiornamento "risolve un problema che potrebbe impedire la stampa da determinate stampanti". Se i fix non sono ancora disponibili tramite Windows Update, gli utenti dovranno installarli manualmente.

I problemi sono iniziati, come ictBusiness.it ha spiegato in un precedente articolo, con l’ultimo aggiornamento di sicurezza per Windows 10, che Microsoft ha rilasciato nel fine settimana. Chi ha installato gli update ha riscontrato errori che impedivano la stampa da determinate periferiche. Microsoft ha confermato il problema e ha ammesso che riguarda anche le "stampanti basate su software", come nel caso della stampa su PDF. Coloro che utilizzano una build di Windows 10 per cui non è ancora disponibile un fix per poter stampare dovranno disinstallare gli aggiornamenti di giugno.