Con server e Nas di fascia alta, Synology non teme i silos Il server rack FlashStation FS6400 e il Nas SA3400 promettono alte velocità e prestazioni, per operare in ambienti virtualizzati e containerizzati e per evitare la creazione di “silos” di storage. Pubblicato il 07 agosto 2019 da Redazione

Dopo aver presentato nuovi sistemi Nas “mignon”, adatti a uffici e professionisti, Synology rinnova anche l’offerta di fascia alta con due prodotti: il server FlashStation FS6400 e il Nas SA3400, entrambi dotati di processori Intel Xeon e di altre caratteristiche tecniche che garantiscono velocità e prestazioni. Si tratta di evoluzioni di modelli già in commercio, ma le sigle “FS” ed “SA” nei nomi dei due prodotti introducono “una variazione nel nome della serie per distinguere meglio i vari server su rack di fascia alta”, ha spiegato Synology.

Nomi a parte, l’intento del produttore era quello di proporre “opzioni su misura per le esigenze di diversi workload aziendali", per garantire “nuovi livelli di flessibilità ed efficienza”, come spiegato dal product manager Jason Fan. “La finalità è eliminare i silos di storage e consentire alle aziende di realizzare il valore potenziale dei loro dati importanti".

FlashStation FS6400 è un server 2U montato su rack, con doppio processore Intel Xeon Silver a otto core e fino a 512 GB di memoria DDR4 ECC RDIMM. Il dispositivo è stato progettato per applicazioni con I/O intensi e sensibili alla latenza, come quelle di database, macchine virtuali, applicazioni containerizzate, elaborazione di transazioni online e postproduzione multimediale: garantisce Oltre 240.000 Iops in scrittura random iSCSI 4K e grazie al suo design multi-Lan può eseguire Link Aggregation e failover. Per velocizzare la trasmissione dei dati è possibile installare due schede add-in Ethernet opzionali negli slot PCIe 3.0. Il server è scalabile fino a 48 unità con due RX1217sas o 72 unità con due RX2417sas.

Il Nas SA3400, invece rappresenta l’evoluzione del modello RS18017xs, rispetto al quale promette un incremento di Iops del 50% in lettura random 4K. La Cpu Intel Xeon prevede sei oppure otto core, a seconda della configurazione, mentre la memoria ECC RDIMM è da 16 GB. Presenti due porte 10GbE e quattro porte 1GbE Ethernet, che supportano il failover e Link Aggregation, e presenti anche due alloggiamenti per schede PCIe supplementari.