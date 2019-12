Fortinet compra CyberSponse per migliorare automazione e risposta L’acquisizione di CyberSponse, società che sviluppa una piattaforma di security orchestration, automation and response (Soar), permetterà a Fortinet di ampliare l’automazione e la capacità di risposta agli incidenti delle proprie tecnologie. Pubblicato il 23 dicembre 2019 da Redazione

Fortinet chiude l’anno con una nuova acquisizione, dopo quelle recenti di ZoneFox e di EnSilo, società specializzate rispettivamente in analisi delle minacce in cloud e in protezione degli endpoint. L’ultima aggiunta si chiama CyberSponse ed è un’azienda di Arlington, Virginia, che sviluppa una piattaforma di security orchestration, automation and response (Soar). Non è stata comunicata la cifra pagata dal compratore.

La società acquisita permetterà di ampliare le capacità di automazione e di risposta agli incidenti in diverse tecnologie dell’offerta di Fortinet, tra cui il sistema di gestione dei log FortiAnalyzer, il Security Information and Event Management di FortiSiem e i firewall FortiGate, semplificando ancora di più le security operations.

Il fondatore e Ceo di Fortinet, Ken Xie, ha voluto sottolineare come oggi le aziende adottino numerosi strumenti di sicurezza, troppi forze, finendo per creare sistemi troppo complessi, che paradossalmente le rendono più vulnerabili alle violazioni. “Con l'integrazione della piattaforma Soar di CyberSponse al Fortinet Security Fabric, offriremo ai nostri clienti un incident response migliorato e velocizzato e la capacità di standardizzare e ridimensionare i processi, che miglioreranno la sicurezza e ridurranno il rischio aziendale e i costi associati”, ha promesso Xien

A detta di Joseph Loomis, fondatore e direttore delle operations di sicurezza di CyberSponse, “La potenza combinata di Security Fabric di Fortinet e della tecnologia Soar di CyberSponse permetterà ai clienti di essere protetti dalla piattaforma per le global security operations più sofisticate”.