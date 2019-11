Gli “amici stretti” di Instagram su Facebook saranno i Favorites Il social network potrebbe in futuro lanciare una funzione di microsharing simile ai Close Friends di Instagram. Sarà possibile inviare Storie o video a una lista di pochi contatti preferiti. Pubblicato il 25 novembre 2019 da Redazione

Su Facebook potrebbero arrivare le liste di amici “preferiti”, i Favorites, una funzione simile a quella dei Close Friends di Instagram (in italiano, “Amici più stretti”), che sul social fotografico permette di creare liste di contatti selezionati per condividere soltanto con loro le Storie più personali. In aggiunta a questo strumento integrato nella piattaforma, Instagram ha anche lanciato un’applicazione a sé stante, Threads, utile per comunicare con gli amici stretti.

Secondo quanto svelato su Twitter dalla reverse engineering Jane Manchun Wong, Facebook sarebbe in fase di prototipazione di uno strumento simile ai Close Friends, chiamato Favorites, che permetterà di definire una cerchia ristretta di non più di dieci contatti, ai quali poter inviare Storie o video di Messenger in modo diretto. Ciascun utente incluso tra i contatti preferiti riceverà questi contenuti non attraverso una chat comune bensì nel proprio feed o casella di Messenger, dunque in modo indipendente dagli altri altri profili della lista.

Di questa possibile futura novità, parzialmente confermata da Facebook, esistono delle schermate. L’esperta da reverse engineering ha trovato fra le righe di codice dell’app per Android di Facebook un comando che le ha permesso di ottenere alcuni screenshot. Le immagini lasciano intuire che sarà possibile inviare una Storia o un video di Messenger con un singolo tap ai contatti dei Favorites. Le liste potranno essere create aggiungendo nomi e cognomi manualmente o dai suggerimenti generati da un algoritmo.

Abbiamo scritto che la notizia è parzialmente confermata perché in un primo momento Facebook ha comunicato ai giornalisti che i contenuti riservati ai Favorites saranno condivisi come Storie, per poi correggersi dicendo che saranno inviati tramite Messenger. In ogni caso, a detta di un portavoce dell’azienda di Menlo Park, al momento la funzionalità è in fase di prototipo e ancora non è stata nemmeno testata. In ogni caso, sembra di poter dire che il microsharing è una nuova tendenza che, in tempi di maggiore attenzione alla privacy, potrà sovrapporsi e in parte modificare le logiche dei social network.