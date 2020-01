Ibm alla svolta: Ginni Rometty lascia, Arvind Krishna nuovo Ceo Dopo una fase di transizione, il ruolo di amministratore delegato dal prossimo aprile passerà ufficialmente a Krishna, attuale presidente della divisione Cloud and Cognitive Software. Pubblicato il 31 gennaio 2020 da Redazione

Ibm dice addio a Ginni Rometty e sceglie un nuovo amministratore delegato, Arvind Krishna, già presidente della divisione Cloud and Cognitive Software. L’annuncio arriva a breve distanza dalla pubblicazione dei buoni risultati finanziari del trimestre finale del 2019, anno in cui la società è finalmente tornata a crescere con decisione. Un obiettivo raggiunto sotto la guida di Rometty con qualche sacrificio, con anni di ristrutturazione e tagli di personale, ma anche con il colossale investimento da 34 miliardi di dollari compiuto mesi fa per acquisire Red Hat.

Dietro all’operazione c’è stato anche lo zampino di Arvind Krishna e non è un caso, considerando che con Red Hat il compratore puntava soprattutto ad ampliare la propria offerta di software e servizi per il cloud. Nondimeno, l’uscita di Rometty segna un passaggio storico per Ibm: la top manager era al timone dall’inizio del 2012, ma la sua storia in azienda era cominciata molto prima, nel 1981, quando l’allora ventiquattrenne era stata assunta come analista di sistemi, per poi ricoprire incarichi via via più prestigiosi.

Al nuovo amministratore delegato Rometty ha dedicato un elogio di rito, ricordando che “attraverso le sue numerose esperienze di guida del business in Ibm, Arvind ha accumulato un incredibile lista di trasformazioni coraggiose e di dimostrati successi, ed è un leader vero e guidato da valori”. Il 57enne Krishna è tra le fila di Ibm fin dal 1990.

Ginni Rometty

Ora si apre un breve periodo di transizione, al termine del quale, dal 6 aprile, il dirigente resterà da solo al comando. La 62enne Rometty manterrà per tutto il 2020 il ruolo di co-chairman del consiglio di amministrazione, prima della pensione. Co-chairman e non chairman, perché contemporaneamente al cambio di amministratore delegato Ibm ha eletto presidente del proprio Cda James Whitehurst, senior vice president di Ibm e ceo di Red Hat.