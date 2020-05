In arrivo i Lenovo ThinkPad con le Cpu Amd Ryzen serie 4000 A giugno è prevista la commercializzazione dei portatili ThinkPad E14 ed E15 con chip fino a Ryzen 7 4700U e della gamma ThinkPad T, X e L con i nuovi Ryzen Pro 4000. Pubblicato il 12 maggio 2020 da Redazione

Da giugno saranno disponibili i notebook ThinkPad E14 ed E15 con processori Amd Ryzen 4000 fino al Ryzen 7 4700U con grafica Radeon, e alcuni modelli delle gamme ThinkPad T, X e L con i nuovi chip Ryzen Pro 4000, dei quali abbiamo recentemente parlato.

I ThinkPad E14 ed E15, già disponibili con processori Intel i7 di decima generazione, integrano display rispettivamente da 14 e 15,6 pollici e, nella nuova configurazione con chip Amd, offrono novità sul fronte delle funzionalità di sicurezza. Tra queste un lettore biometrico delle impronte digitali integrato nel pulsante di accensione e una videocamera a infrarossi opzionale che, tra le altre cose, si “accorge” dell’assenza dell’utente, bloccando automaticamente il notebook quando ci si allontana dallo schermo. I prezzi partono, per tutti e due i modelli, da 679 euro.

A giugno arriveranno anche i ThinkPad T14 e T14s, entrambi con display da 14 pollici, ma differenti nelle dimensioni: il T14 ha uno spessore di 17,9 millimetri mentre nel T14s (dove la “s” sta per slim) questo è ridotto a 17,2 millimetri. Tra le novità, oltre alla presenza dei nuovi chip Amd Ryzen Pro 4000, il Wi-Fi 6 e il modem 4G/Lte Cat16. Il prezzo parte da 949 euro per il ThinkPad T14 e da 1.199 euro per il T14s.

I nuovi processori Amd Ryzen Pro 4000 sono presenti anche nel modello ThinkPad X13 (da 999 euro) e nei ThinkPad L14 e L15. Questi ultimi, con display da 14 e 15 pollici, hanno tasti di scelta rapida che semplificano l'accesso e l'uscita dalle riunioni e dalle chiamate (per esempio, via Skype), Wi-Fi 6 e connettività opzionale 4G Lte Cat 9. I prezzi partono, sia per il ThinkPad L14 sia per il modello L15, da 849 euro.