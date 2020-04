Infor completa il passaggio nelle mani di Koch Industries L’acquisizione da parte del gruppo industriale, già annunciata, è stata formalmente completata. Infor manterrà i suoi circa 17mila dipendenti e il quartiere generale di New York. Pubblicato il 06 aprile 2020

Koch Industries ha completato l’acquisizione di Infor, società statunitense specializzata in Enterprise Resource Planning, Product Lifecycle Management, gestione delle risorse umane e altri tipi di software aziendali. Annunciata recentemente, l’operazione è stata formalmente portata a termine con il passaggio nelle mani di Koch della quota di Infor ancora posseduta da Golden Gate Capital.

Ma il percorso parte da lontano: le società di Koch Industries, un gruppo industriale con sede in Kansas, negli ultimi sei anni hanno investito in tecnologia 26 miliardi di dollari, mentre per quanto riguarda Infor sono investitori fin dal 2017. Le aziende di Koch, inoltre, sono anche clienti di Infor relativamente a soluzioni di Erp, Plm, gestione degli asset, gestione del capitale umano e gestione finanziaria.

I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti. L’acquisizione, si legge nel comunicato stampa diffuso da Infor, “offre a Koch nuove funzionalità chiave per accelerare la digital transformation, e a Infor, allo stesso tempo, le risorse e le conoscenze del settore per continuare ad accrescere la propria expertise nel software mission-critical per settori quali la manifattura, il retail e la distribuzione”. Ma l’operazione segna anche un allargamento del raggio d’azione del compratore alle soluzioni software per il settore sanitario, trattate da Infor, mentre le aziende del gruppo Koch si occupano di hardware per il settore (produzione di dispositivi connessi e di forniture ospedaliere) e di servizi (purificazione di prodotti medici).

Infor manterrà comunque una certa indipendenza: il suo statuto è ora quello di consociata indipendente di Koch Industries e continuerà a essere gestita dall’attuale gruppo dirigente e domiciliata nel quartier generale di New York. I circa 17.000 dipendenti dell’acquisita continueranno a lavorare in Infor.

“Entrare a far parte di Koch Industries rappresenta un nuovo emozionante capitolo per la storia di Infor”, ha dichiarato il Ceo dell’azienda, Kevin Samuelson. “Ci consente di adottare un approccio a lungo termine, focalizzato sullo sviluppo di soluzioni industry-specific che aiutano i clienti a modernizzare e ottenere un impatto immediato e concreto”.