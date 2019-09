Invito in Finlandia per toccare con mano il 5G di Nokia Nel quartiere generale di Espoo l’azienda ha inaugurato il suo primo laboratorio dedicato al 5G in Europa, per attività di ricerca, sviluppo e testing e per interfacciarsi con i clienti. Pubblicato il 25 settembre 2019 da Redazione

Non solo Huawei, nel suo Transparency Center di Bruxelles, ha scelto di mettere sul tavolo le tecnologie hardware e software del 5G. Anche Nokia, l’altro grande operatore del mercato degli apparati di rete per le telco (il terzo è Ericsson), ha inaugurato un laboratorio dedicato al 5G, il suo primo in Europa. Il 5G Future X Lab, questo il nome, è ospitato all’interno del quartier generale dell’azienda, a Espoo, in Finlandia.

È il primo in Europa ma non il primo in assoluto: si tratta, ha spiegato la società, di una “estensione” del Future X Lab aperto l’anno scorso nella sede dei Nokia Bell Labs di Murray Hill, in New Jersey.

Nel nuovo laboratorio finlandese, innanzitutto, i ricercatori e gli ingegneri di Nokia potranno svolgere attività di ricerca, sviluppo e testing di prototipi. Ma il 5G Future X Lab vuol essere anche un luogo aperto all’esterno, alla clientela e ai partner dell’azienda finlandese, un luogo in cui poter mettere gli occhi e le mani su apparati di rete, software e servizi.

Secondo quanto dichiarato dal chief technology officer, Marcus Weldon, i clienti qui potranno “esplorare il modo in cui una rete dinamicamente riconfigurabile e automatizzata possa aumentare le prestazioni in termini di latenza, capacità, affidabilità e sicurezza, oltre a ridurre il total cost of ownership”. Sarà anche possibile testare il funzionamento di prodotti 5G specifici, configurando la rete in base al tipo di applicazione (automazione industriale, telecomunicazioni per utenti finali, eccetera).

Dopo l’avvio delle prime offerte commerciali anche in Italia, quest’anno il mercato delle infrastrutture 5G crescerà in valore, cioè aumenterà la spesa affrontata dai prvider di telecomunicazioni per acquistare apparati e costruire fisicamente le proprie reti. Recenti stime di Gartner prefigurano per quest’anno una spesa mondiale superiore a 2,2 miliardi di dollari, destinata quasi a raddoppiare (4,2 miliardi di dollari) nel 2020 e a superare poi i 6,8 miliardi di dollari nel 2021.