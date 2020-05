La Regione AWS Europe a Milano supporta AWS Outposts Aperta da poco più di un mese nel capoluogo lombardo, offre ora questo servizio completamente gestito, che estende l'infrastruttura AWS, i servizi AWS, le API e i suoi strumenti ai data center del cliente, ambiente in co-location o in struttura on premise. Pubblicato il 29 maggio 2020 da Redazione

Poco più di un mese fa Amazon Web Service (Aws) ha inaugurato la prima Regione Aws Europe italiana che ha sede a Milano. Con questa apertura l’azienda si pone l’obiettivo di investire sulla trasformazione digitale del nostro Paese attraverso il cloud, permettendo alle realtà italiane di utilizzare e ottenere il meglio da tecnologie avanzate, come gli analytics, l’intelligenza artificiale, i database, l’Internet of Things (IoT), il machine learning, i servizi mobili e le tecnologie serverless.

Gli sviluppatori, le startup e le imprese, nonché gli enti della pubblica amministrazione, istituzioni scolastiche e organizzazioni no profit possono sfruttare la nuova Regione AWS Europe (Milano) per eseguire applicazioni e servire i propri utenti in tutta Italia con minore latenza mantenendo la piena proprietà e il controllo sui contenuti ospitati sul territorio italiano.

Oggi la Regione AWS Europa (Milano) supporta AWS Outposts, un servizio completamente gestito che estende l'infrastruttura AWS, i servizi AWS, le API e i suoi strumenti a praticamente qualsiasi data center del cliente, ambiente in co-location o struttura on premise.

Outposts è la soluzione per le applicazioni che devono essere eseguite on-premise per soddisfare i requisiti di bassa latenza. Inoltre, è possibile utilizzarlo per supportare carichi di lavoro che richiedono di rimanere in locale così da assicurare una bassa latenza e di effettuare il trattamento di dati in locale rispettando i requisiti di residenza dei dati.