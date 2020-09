Lg Wing spicca il volo: arriva in Usa e più avanti in Italia Come aveva lasciato intendere pubblicando un video su YouTube, l’azienda coreana ha presentato il suo innovativo smartphone, che ha due display: uno principale tradizionale e uno secondario rotante. Pubblicato il 15 settembre 2020

Lg ci riprova con il dual screen, ma questa volta con un form factor innovativo. L’avevamo già anticipato, ma adesso è ufficiale, l’azienda coreana ha presentato lo smartphone Wing, che è dotato di doppio schermo: uno tradizionale e l’altro rotante. È il primo dispositivo a far parte di un progetto e di una categoria di prodotti - Explorer Project - che, come spiega il produttore, “ha lo scopo di stimolare la curiosità e l’entusiasmo tanto necessari al settore mobile, promuovendo una nuova usabilità tramite design innovativi". Arriverà anche in Italia, ma non si quando, e al momento non si conosce il prezzo.

La caratteristica più interessante di Wing, ovviamente, sono i due pannelli Oled. Lo schermo “tradizionale” è da 6,8 pollici, ma è il secondo display da 3,9 pollici, che si trova sotto il principale, a rendere questo telefono unico: può essere ruotato di 90 gradi in orizzontale, facendo assumere al telefono una forma a T. Quando si è in "modalità girevole", si utilizza il display principale per una qualunque attività, mentre il secondo funge da “finestra” supplementare per un'altra applicazione ottimizzata.

Lg suggerisce diverse modalità. Per esempio, si può usare il pannello secondario per i controlli della fotocamera, usando il display principale - che sarà libero da scritte e comandi - per inquadrare più comodamente. Si capovolge lo schermo da 6,8”, che diventa un'enorme tastiera widescreen, mentre si risponde ai messaggi visualizzati sul display verticale più piccolo. Le applicazioni video possono utilizzare il secondo schermo per i controlli multimediali e del volume. Molte funzionalità saranno legate agli sviluppatori di terze parti, che dovranno ottimizzare le app per l’utilizzo sul secondo schermo.

Il display secondario può anche essere disabilitato e utilizzato per tenere il telefono quando, per esempio, si guarda un film su quello principale. Non solo. Questo ha permesso di offrire la modalità gimbal, che consente di utilizzare lo schermo da 3,9” come “impugnatura”, completo di controlli joystick per la regolazione della fotocamera.

Le fotocamere sono quattro: tre sul retro - da 64 MP, una 13 megapixel ultra grandangolare e una 12 megapixel sempre ultragrandangolare dedicata alla modalità gimbal - oltre a una anteriore popup da 32 megapixel che, grazie alla funzione Dual Recording, può essere utilizzata in contemporanea a quella posteriore per registrare i video su entrambe.

Il resto dell'hardware dell’Lg Wing è abbastanza normale. Ci sono un processore Qualcomm Snapdragon 765G con modem X52 integrato per il supporto 5G, 8 GB di Ram, 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 4.000 mAh, un sensore di impronte digitali e il supporto per la ricarica wireless.