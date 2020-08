Microsoft integra le app Android in Windows 10 L’azienda ha rilasciato un aggiornamento, al momento disponibile per gli sviluppatori, che consente di accedere e utilizzare le applicazioni mobili del robottino direttamente dal pc, come se fossero del suo sistema operativo. Pubblicato il 06 agosto 2020 da Redazione

Microsoft ora consente agli utenti di Windows 10 di eseguire sul pc app Android “side by side” con quelle del suo sistema operativo. Fa parte di una nuova funzionalità in “Il Tuo Telefono”, che è disponibile in un aggiornamento per tester di Windows 10, e si basa sul mirroring già fornito dall'app di Microsoft. In pratica si accede a un elenco di applicazioni Android nell'app “Il Tuo Telefono”: una volta lanciate queste verranno eseguite in una finestra separata e verrà riprodotto sullo schermo del pc quello che è visualizzato sul telefono.

Grazie a questo aggiornamento gli utenti possono eseguire il multitasking con altre app di Windows, attraverso la combinazione di tasti alt + tab, e sono anche in grado di aggiungere le app Android alla Barra delle applicazioni o al menu Start di Windows 10. La possibilità di avviare app direttamente da “Il Tuo Telefono” significa che è possibile “fissare” le app Android preferite sulla Barra delle applicazioni ed eseguirle come se fossero normali app di Windows.

Una funzionalità importante di “Il Tuo Telefono” è la possibilità di eseguire più app Android fianco a fianco, novità che Microsoft ha presentato con il lancio dei nuovi Galaxy Note 20 di Samsung: funzione non ancora disponibile, ma che sarà utilizzabile entro la fine dell'anno. Microsoft ha dichiarato che sta lavorando con Samsung per estenderla anche ad altri dispositivi.

Tuttavia, non tutte le app Android funzioneranno perfettamente con questa nuova funzionalità di “Il Tuo Telefono”. Se si è interessati a provare queste funzioni si avrà bisogno di un dispositivo Samsung: infatti dall’elenco che Microsoft ha pubblicato risulta che al momento sono supportate solo da dispositivi della casa coreana.