Nuovo Ceo (finalmente) per eBay, ed è un ex di Walmart Jamie Iannone, già chief operating officer del colosso statunitense del retail, è stato scelto da eBay come amministratore delegato, a mesi dalle dimissioni di Devin Wenig. Pubblicato il 14 aprile 2020 da Redazione

Un nuovo amministratore delegato entra in eBay, in un momento molto cruciale e strategico per tutti gli operatori di e-commerce come quello creato dall’emergenza coronavirus: l’azienda ha scelto come suo nuovo Ceo un ex dirigente di Walmart, Jamie Iannone. Una nomina giunta a mesi di distanza dalle dimissioni di Devin Wenig, lo scorso settembre, e che mette fine al periodo di dirigenza ad interim del chief financial officer Scott Schenkel. Il board aveva deliberato che la scelta del nuovo Ceo si orientasse su un candidato esterno all’azienda.

Iannone è stato scelto tra le file di Walmart, società per cui ricopriva il ruolo di chief operating officer. Ma non è un volto nuovo per eBay: aveva già militato in azienda per otto anni, dal 2001 al 2009. Il suo incarico di Ceo sarà effettivo dal 27 aprile, associato all’ingresso nel consiglio di amministrazione della società.

“Il successo di eBay”, ha commentato Iannone, “è sempre stato radicato nella sua solida piattaforma consumer-to-consumer. Credo che l’azienda abbia incredibili opportunità di capitalizzare questa base, di innovare per il futuro e di far crescere il proprio ecosistema”. Il nuovo amministratore delegato ha poi annunciato di voler lavorare nella direzione di “migliorare l’esperienza dei buyer” e di “fornire nuove capacità che aiuteranno le piccole attività a sostenersi e a crescere”.

Nelle settimane della pandemia l’azienda ha varato diverse iniziative di supporto alle piccole e medie imprese interessate a poter vendere online. Un esempio è il programma di accelerazione “Up & Running”, finanziato da 100 milioni di dollari di investimento e teso ad aiutare i venditori ancora digiuni di e-commerce ad avviare questo canale. Un sbocco vitale per molte attività costrette a chiudere le serrande nei mesi del coronavirus.