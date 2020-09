Per Apple una fine del mese di agosto scoppiettante Il frazionamento azionario (1 a 4) non ha fermato la crescita del valore del titolo. Intanto si moltiplicano le indiscrezioni sui prossimi lanci di prodotto, dall’iPhone 12 ai primi iMac con processore e grafica Arm. Pubblicato il 01 settembre 2020 da Redazione

Ieri è stata una giornata strana per Apple, azienda intorno alla quale si sono scatenate notizie e rumor. L’unica certezza è stata il completamento della procedura di frazionamento azionario, che ha visto i titoli del valore di 499,23 dollari (ultima quotazione riferita a venerdì scorso) suddivisi per quattro, per un valore di apertura ieri pari a 124,81 dollari. Lo split azionario, il quinto nella storia di Apple, non ha rallentato la crescita delle azioni, che in serata hanno chiuso a quota 129,04 dollari, con una crescita del 3,39 per cento. Il valore di mercato complessivo di Apple ovviamente non cambia, e rimane superiore ai duemila miliardi di dollari.

Ma l’ultimo giorno di agosto è stato anche un lunedì in cui si sono rincorse le voci sui prossimi annunci dell’azienda di Cupertino, a partire da quegli iPhone 12 che dovrebbero essere presentati entro il mese prossimo. Le ultime indiscrezioni riportano la presenza di un Lidar (soluzione già adottata sui più recenti iPad Pro) e la possibilità che i nuovi smartphone vengano proposti anche in una nuova colorazione “dark blue”. Lo scanner farebbe parte della dotazione dei soli modelli più potenti.

Intanto si moltiplicano le indiscrezioni sul prossimo arrivo, entro l’anno, di un Macbook 12 con processore Arm. Sarebbe il primo Mac dopo molto tempo basato su una Cpu sviluppata completamente in casa. Il processore A14X, nome in codice “Tonga” e prodotto da Tsmc, sarebbe montato su un portatile capace di offrire tra 15 e 20 ore di autonomia. Apple aveva annunciato lo scorso giugno la sua scelta di affrancarsi dal monopolio Intel, ma già gli analisti predicono un futuro “tutto Arm”, spingendosi a vedere nella seconda metà del prossimo anno anche i primi iMac con tecnologia Arm, compresa la componente grafica. Con il nome in codice di “Lifuka”, la nuova GPU si baserebbe sul processo produttivo di Tsmc a 5 nanometri offrendo prestazioni ed efficienza energetica superiori ai prodotti Intel che andrebbero a sostituire.

Nel frattempo, si parla anche della terza generazione degli auricolari senza fili AirPods, che sarebbe attesa entro la metà del prossimo anno. Si dice che il design potrebbe avvicinarsi a quello degli AirPods Pro, ma senza integrare la cancellazione attiva del rumore. Nello stesso periodo potrebbe debuttare anche la seconda generazione di questi ultimi.