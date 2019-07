Provaci ancora, Galaxy Fold: Samsung lo lancerà a settembre Lo smartphone pieghevole, rafforzato nella cerniera e ricoperto da una pellicola proteggi-schermo più grande, arriverà a settembre in alcuni mercati. Per il momento, però, non in Italia. Pubblicato il 25 luglio 2019 da Redazione

Il Samsung Galaxy Fold “riveduto e corretto” arriverà a settembre. Dopo mesi di lavoro, necessari per risolvere i problemi di design e solidità riscontrati sui modelli di prova e in particolare sugli schermi, l’azienda sudcoreana ha ufficialmente annunciato il lancio, anzi il rilancio, del suo smartphone pieghevole da quasi duemila dollari, con diagonale da 4,6 pollici che diventano 7,3 quando il dispositivo viene aperto e usato in modalità tablet.

In seguito alle molte lamentele pubblicate online da giornalisti e blogger, con tanto di fotografie, il 22 aprile Samsung aveva annunciato di voler rimandare il lancio commerciale del Galaxy Fold, settimane dopo averlo già esposto in pompa magna (dentro a teche che lo facevano sembrare un oggetto da gioielleria) al Mobile World Congress di Barcellona. Non esattamente una bella figura per un dispositivo da 1.980 dollari.

A luglio, poi, il presidente della divisione mobile di Samsung, DJ Koh, aveva ammesso che il lancio primaverile del Fold era stato un errore: in quel momento “il telefono non era pronto”, ma l’azienda lo aveva comunque presentato perché spinta “dalla forte competizione”. Cioè, s’intende tra le righe, da una Huawei che alla fiera di Barcellona ha sfoderato il suo primo smartphone pieghevole, il Mate X.

Il Samsung Galaxy Fold riveduto e corretto: lo spazio tra schermo e scocca è stato ridotto

Se è vero che, bene o male, è importante che se ne parli, forse la pubblicità anche negativa di questi mesi gioverà alle vendite del Galaxy Fold. Diversi i miglioramenti apportati. Per evitare infiltrazioni di liquidi e polvere, la cerniera che unisce i due schermi è stata rinforzata nella parte alta e bassa con delle coperture, mentre la fessura che si crea tra la scocca e il display è diventata più sottile. Inoltre ora a pellicola posta a protezione dello schermo ricopre quest’ultimo interamente, così che non sia possibile rimuoverla neanche volendo. Così era successo: alcuni possessori del Fold della prima ora avevano creduto si trattasse di una protezione usa e getta, da togliere e buttare, e nel tentativo di farlo avevano danneggiato lo schermo.

La cattiva notizia per l’Italia è che il lancio settembrino non riguarderà il nostro Paese, bensì soli cinque mercati: Stati Uniti, India, Regno Unito, Francia e Germania. I patiti di dispositivi mobili di fascia alta potranno consolarsi forse con il Galaxy Note 10, in phablet con pennino digitale protagonista dell’evento di presentazione “Unpacked” del 7 agosto. Si tratterà però solo del debutto mediatico del Note 10, mentre il lancio commerciale in Europa viene fissato dalle indiscrezioni entro la fine dello stesso mese (si è parlato del giorno 23). Stando ai rumors, saranno proposte due varianti: un Galaxy Note 10 da 6,3 pollici e un Galaxy Note 10 + (Plus) da 6,8 pollici, che costeranno rispettivamente 999 euro e 1.149 euro.