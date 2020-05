Riapriranno domani i sei magazzini francesi di Amazon Azienda e sindacati hanno finalmente trovato un accordo sulla sicurezza dei lavoratori. Il riavvio delle attività sarà graduale e nel primo periodo il ritorno al lavoro avverrà su base volontaria. Pubblicato il 18 maggio 2020 da Redazione

Alla fine, il braccio di ferro fra sindacati francesi e Amazon si è concluso: domani i sei magazzini che erano chiusi dalla metà di aprile tornare alla normale attività. L’apertura graduale avverrà grazie a un accordo che è stato siglato in questo fine settimana e permetterà al colosso delle consegne di recuperare un’operatività più razionale abbreviando i tempi di consegna. In queste settimane, consumatori e aziende francesi hanno infatti potuto continuare a ordinare merci, ma solo provenienti dalle strutture logistiche di Amazon al di fuori della Francia.

Il motivo del contendere erano le misure per la tutela della salute dei lavoratori, giudicate dai sindacati, e da un tribunale francese, insufficienti. Non è chiaro che cosa sia stato previsto nell’accordo raggiunto, ma un portavoce di Amazon ha dichiarato al sito Engadget che in sostanza si è trattato solamente di una “procedura formale” e che non è stata apportata “nessuna modifica significativa” a quanto era già stato previsto dalla società per garantire la sicurezza dei dipendenti. Nonostante ciò, l’azienda afferma anche di avere investito milioni di dollari e di avere implementato 150 nuove procedure.

Dal punto di vista pratico, sindacati e azienda definiranno nella giornata di oggi le condizioni precise che verranno adottate. In questa fase, che durerà fino all’inizio di giugno, i dipendenti potranno tornare al lavoro su base volontaria e verranno ricompensati con un’indennità oraria aggiuntiva.