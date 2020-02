Rsa esce da Dell: continuerà sulla sua strada, ma più indipendente Ufficializzata la vendita di Rsa per oltre 2 miliardi di dollari a un consorzio guidato da Symphony Technology Group, che si è impegnato a massimizzare il “potenziale di crescita” della società. Pubblicato il 19 febbraio 2020 da Redazione

Rsa, società specializzata in cybersicurezza, esce da Dell Technologies: sarà acquistata per 2,075 miliardi di dollari da un consorzio guidato da Symphony Technology Group (Stg), Ontario Teachers’ Pension Plan Board (Ontario Teachers’) e AlpInvest Partners (AlpInvest). Nemmeno il tempo di far risuonare le indiscrezioni, che ieri sera è arrivato l’annuncio ufficiale di Dell sulla chiusura dell’accordo di vendita definitivo.

La transazione sarà chiusa nel giro di sei o nove mesi e prevede l’acquisto, da parte del consorzio, dei diversi asset appartenenti a Rsa: Archer (i software e servizi di Integrated Risk Management), la NetWitness Platform (servizi di analisi forense, Siem, monitoraggio log), SecurID (la suite per la gestione delle identità e degli accessi), Fraud and Risk Intelligence (prevenzione di minacce e frodi attraverso analytics in tempo reale) e anche la and Rsa Conference (la divisione eventi).

Le dichiarazioni di Dell confermano l’idea già emersa da precedenti mosse dell’azienda, ovvero la necessità di una strategia di “alleggerimento” e focalizzazione sul core business. Una necessità nata in seguito ai debiti contratti per l’acquisto di Emc nel 2016, costato 67 miliardi di dollari. “Questa è la giusta strategia di lungo termine per Dell, Rsa e i nostri clienti e partner comuni”, ha commentato Jeff Clarke, chief operating officer e vice chairman di Dell Technologies. “La transazione semplificherà ulteriormente il nostro business e portfolio prodotti. Consente, inoltre, a Dell Technologies di focalizzarsi sulla strategia di realizzare una sicurezza automatizzata e intelligente all’interno di infrastrutture, piattaforme e dispositivi per tenere i dati al sicuro, protetti e resilienti”.

Quanto all’offerta di Rsa, azienda che conta oltre 12.500 clienti, i compratori hanno assicurato di essere “pienamente motivati a massimizzare il potere le talento, dell’esperienza e dell’incredibile potenziale di crescita di Rsa”, come dalle dichiarazioni di William Chisholm, managing partner di Symphony Technology Group. Similmente Rohit Ghai, presidente di Rsa, ha affermato di aver trovato in Stg un acquirente che “supporta pienamente la nostra visione”. Ora, senza Dell, l’azienda potrà operare con una “configurazione più indipendente”.