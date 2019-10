Telefoni interamente tattili e senza pulsanti: il primo sarà Asus La società taiwanese e altri due produttori di dispositivi mobili stanno collaborando con Sentons, azienda (capeggiata da un ex di Apple) che ha creato una tecnologia ultrasonica per superfici tattili. Pubblicato il 18 ottobre 2019 da Redazione

Uno smartphone completamente privo di tasti fisici, che funziona unicamente grazie allo schermo touch e a un corredo di sensori: è l’idea di Sentons, startup capeggiata da un presidente e Ceo che ha lavorato anche per Apple. Jess Lee è stato per dieci anni alla guida di InVisage Technologies, società californiana specializzata in sensori fotografici in nanomateriali, venduta nel 2017 proprio all’azienda di Cupertino. Per quest’ultima Lee è stato poi responsabile dei progetti speciali e di merge&acquisition, per meno di due anni. Da aprile guida Sentons, società nata nel 2011 con una sfida: creare nuove esperienze d’uso degli smartphone e di altri dispositivi elettronici.

L’obiettivo di Sentons è quello di “trasformare qualsiasi superficie statica in un’interfaccia interattiva, per un’esperienza utente più ricca e intuitiva”. A rendere oggi possibile tutto ciò, dopo anni di ricerca e sviluppo, è SurfaceWave, tecnologia brevettata: basata su onde ultrasoniche e su speciali processori, può determinare l’esatta posizione delle dita di una mano e riconoscere diversi gradi di pressione in modo altamente preciso.

Il sistema potrà consentire, fra le altre cose, la realizzazione di smartphone privi di tasti e totalmente “tattili”, non solo nello schermo ma nell’intera scocca. Un telefono su cui si interagisce con nuove gesture: per esempio, una pressione leggera del polpastrello sullo schermo per mettere a fuoco un’immagine con la fotocamera e una pressione più marcata per scattare, mentre facendo scorrere il dito lungo il fianco del dispositivo si può navigare all’interno di un album di immagini. E ancora, nel gaming, si potranno impostare dei “pulsanti virtuali” per controllare la visualizzazione e l’azione. Altre possibili destinazioni saranno gli smartwatch, i Pc, i sistemi informatici per le automobili, dal momento che questa tecnologia può essere applicata “a qualsiasi superficie, con qualsiasi curvatura”, assicura l’azienda.

L’idea di un telefono totalmente touch e interattivo non è nuova, ma finora si è scontrata con qualche barriera tecnica, per esempio l’incompatibilità fra i sensori capacitivi e le scocche metalliche della maggior parte degli smartphone. Gli ingegneri di Sentons hanno però scoperto che, associando al telefono un componente che emette onde a bassissima frequenza, è possibile impiegare un algoritmo software per rilevare la presenza di un dito appoggiato sulla superficie.

SurfaceWave è ora ufficialmente sul mercato, disponibile per i produttori di dispositivi che vogliano adottarla. Facilmente, assicura l’azienda, dal momento che tutti gli elementi essenziali sono stati racchiusi in processori Asic utilizzabili dagli Oem con “un veloce time-to-market, componenti esterni ridotti al minimo e processi di manifattura ottimizzati”. Sentons, secondo quanto segnalato da Reuters, al momento sta già collaborando con Asus e con altri due produttori di smartphone.