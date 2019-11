Tsukasa Takasawa diventa direttore generale di Oki Europe Il manager di lunga esperienza sostituisce Dennie K. Kawahara, che torna in Oki Data Corporation. Pubblicato il 20 novembre 2019 da Redazione

Oki Europe annuncia il suo nuovo direttore generale: il giapponese Tsukasa Takasawa, chiamato a sostituire nel medesimo ruolo Dennie K. Kawahara. Quest’ultimo torna in Oki Data Corporation, per occuparsi di “guidare la trasformazione globale dell'organizzazione”, ha fatto sapere l’azienda. Oki Europe è reduce da un’altra recente nomina di pregio, quella di Daniel Morassut nel ruolo di vice president per il Sud Europa.

Takasawa è entrato a far parte del gruppo Oki nel 2016 come chief executive of staff, per poi diventare direttore e divisional general manager per i reparti pianificazione aziendale e Amministrazione di Oki Data Corporation, ricoprendo responsabilità strategiche per la pianificazione, la finanza e la contabilità aziendale, i sistemi informativi e la gestione dei rischi a livello di consiglio di amministrazione. Il manager ha anche partecipato al piano di sviluppo aziendale a medio termine di Oki Data Corporation.

In precedenza Takasawa ha lavorato nel ruolo di general manager in Mizuho Bank e ha operato in ruoli di livello senior nel settore finanziario. "In un mercato maturo e in continua evoluzione, la consolidata reputazione di Oki Europe e la trentennale esperienza nell'innovazione orientata al cliente ci garantiscono un forte vantaggio competitivo", ha dichiarato il nuovo direttore generale.