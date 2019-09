Yari Franzini, ex di Oracle, guida Cloudera in Italia A qualche mese dalla fusione con Hortonworks, Cloudera ha scelto Franzini per il ruolo di regional director per l’Italia. Pubblicato il 19 settembre 2019 da Redazione

Cloudera ha trovato il proprio timoniere in Italia: è Yari Franzini, scelto per il ruolo di regional director per il nostro Paese. Un ruolo rimasto vacante per qualche mese, in seguito alla fusione con Hortonworks e all’abbandono del regional sales director per l’area mediterranea, Michele Guglielmo. Entrato in azienda a luglio, ora Franzini potrà mettere a frutto all’interno di Cloudera la propria esperienza più che quindicennale nel settore dell’IT.

Dopo un esordio professionale come consulente nel settore manifatturiero, nel 2004 il manager è entrato in Emc, occupandosi dapprima di mercati verticali e poi di sviluppo del segmento dedicato alla Pubblica Amministrazione. Ha poi lavorato per Hpe Italy come direttore della divisione data center e, negli ultimi due anni, come country leader della divisione sistemi cloud di Oracle.

“Cloudera è un brand riconosciuto e sono entusiasta di avere l’opportunità di guidarne lo sviluppo e la crescita in Italia”, ha dichiarato Franzini. “Grazie alle nostre avanzate soluzioni di machine learning e analytics permetteremo alle aziende nostrane di affrontare con fiducia il loro viaggio customer-driven attraverso i dati”.

“L’Italia rappresenta per Cloudera un mercato importante”, ha sottolineato il vicepresidente dell’area Emea, Stephen Line, “dove prevediamo un’accelerazione nell’adozione di tecnologie innovative nei prossimi anni. L’esperienza e le capacità di Yari lo rendono quindi il candidato ideale per aiutare le aziende italiane nel loro percorso di trasformazione digitale, adiuvato da tecnologie all’avanguardia come intelligenza artificiale, machine learning e sofisticati analytics”.