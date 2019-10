Europa più severa sui cookie, il consenso va chiesto esplicitamente Nella sentenza sul caso del sito di giochi online Planet49, la Corte europea di Giustizia ha chiarito che per la richiesta del consenso non si possono usare caselle con il segno di spunta già inserito. Pubblicato il 02 ottobre 2019 da Redazione

Per i cookie, il silenzio-assenso non vale: la Corte europea di Giustizia ha chiarito che per la raccolta e la conservazione dei dati di navigazione degli utenti i siti devono ottenere un esplicito consenso da parte dei diretti interessati. Non si può, dunque, dare per scontato che l’internauta acconsenta all’uso dei cookie solo perché non lo ha vietato. Così la Corte ha deciso con il verdetto emesso ieri sul caso di Planet49, società tedesca di giochi a premi online che era stata contestata dalle associazioni di tutela dei consumatori perché sui propri siti utilizzava un meccanismo ingannevole.

Quando gli internauti si apprestavano a participare al concorso, il sito di Planet49 chiedeva il consenso per la raccolta dei cookie di profilazione e lo faceva utilizzando una casella già “spuntata”. Contando, probabilmente, sulla disattenzione o fretta delle persone. Per negare il consenso, gli utenti avrebbero dovuto leggere attentamente, togliere la spunta e rinunciare alla partecipazione al gioco.

La sentenza della Corte di Giustizia ha stabilito che non vale chiedere permesso per l’uso dei cookie con una casella di spunta preselezionata: chi lo fa commette non solo una scorrettezza ma una ingerenza nella vita privata delle persone, a prescindere dal tipo di dati raccolti. Per l’impiego dei cookie è invece necessario il “consenso attivo degli utenti di Internet", consenso che deve essere chiesto esplicitamente e con riferimento specifico ai servizi offerti dal sito (va esplicitato, per esempio, se tale consenso è necessario per partecipare a un gioco o altro). Non è tutto: i siti Web devono anche comunicare il periodo di attività dei cookie e il fatto che possano o meno essere ceduti a soggetti terzi.