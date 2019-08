Il fatturato di Fortinet cresce del 18%, gli Usa fanno da traino Nel secondo trimestre 2019 la società specializzata in firewall, sicurezza delle reti Wan, degli endpoint e del cloud ha visto crescere sia le entrate sia gli utili. Pubblicato il 05 agosto 2019 da Redazione

Cielo sereno sul business di Fortinet, in un momento nel quale la domanda di soluzioni di sicurezza di nuova generazione continua a crescere. La proposta di firewall, Web application firewall, soluzioni per la protezione degli endpoint, delle reti Wan, dell’email e del cloud, sistemi Siem e altro ancora ha fruttato per l’azienda californiana ricavi e utili trimestrali in ascesa rispetto ai livelli un anno prima. Nel secondo quarter del 2019 le entrate hanno raggiunto quota 521,7 milioni di dollari, segnando un incremento del 18% rispetto ai 441,3 milioni dell’analogo periodo del 2018. Il più ampio dato del fatturato, 622,4 milioni di dollari, corrisponde invece a una crescita del 21%.

Sul totale dei ricavi, la parte del leone spetta ai servizi, che nel trimestre hanno fruttato 331,8 milioni di dollari, con una crescita del 21% anno su anno. Leggermente meno spinta, 14%, è l’ascesa dei prodotti, da cui nei tre mesi sono giunti 189,9 milioni di dollari di ricavi.

Nei tre mesi Fortinet ha ottenuto un margine operativo del 14% in base ai criteri Gaap e del 24% su base non-Gaap, e ha goduto di un flusso di cassa libero di 177,8 milioni di dollari. Ken Xie, il fondatore e Ceo di Fortinet, ha attribuito parte del merito agli “ottimi risultati raggiunti negli Stati Uniti” dalle soluzioni del Security Fabric, quelle per le reti WAN software-defined e per il cloud.

Per il terzo trimestre del 2019 l’azienda si aspetta di totalizzare entrate comprese fra 525 e 540 milioni di dollari (su un fatturato compreso tra 600 e 615 milioni), mentre per l’intero anno fiscale l’attesa è di incassare una cifra compresa fra 2,1 e 2,12 miliardi di dollari.